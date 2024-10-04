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الرياضة

مستر بيست يستعين بميسي للتفوق على رونالدو في سباق اليوتيوب!

مستر بيست يستعين بميسي للتفوق على رونالدو في سباق اليوتيوب!
4 أكتوبر 2024 08:33


أنور إبراهيم (القاهرة)

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أعلن «اليوتيوبر» الأميركي جيمس ستيفن دونالدسون، الملقب بـ «Mr Beast»- مستر بيست- إستعداده للدخول في منافسة مع النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والذي أطلق مؤخراً قناة اليوتيوب الخاصة به، والذي تحداه بأنه سيتجاوزعدد مشتركيه خلال عامين.
ويحتل «مستر بيست» حالياً المركز الأول في ترتيب قنوات اليوتيوب الأكثر متابعة منذ أول يونيو الماضي بـ 318 مليون مشترك، ماجعله يحقق أرقاماً خرافية بفضل عوائد الدعاية والإعلان على قناته، وأبدى «مستر بيست» إستعداده للإستعانة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في منافسته لرونالدو في مجال تحطيم الرقم القياسي لأكبرعدد من المشتركين المتابعين لقناته على يوتيوب.
وإستطاع رونالدو أن يمد نفوذه وتأثيره على وسائل التواصل الإجتماعي، لتتسع رقعة «أمبراطوريته» الإعلامية، منذ إطلاق قناة اليوتيوب الخاصة به، بل وإستطاع أن يحطم الرقم القياسي لمعدل النمو الأسرع خلال شهر واحد فقط منذ إطلاق قناته،وهوالرقم الذي كان مسجلاً باسم «مستر بيست».
وصرح «اليوتيوبر» الأميركي عبرمنصة «لوجان بول» بإنه يأخذ حذره من رونالدو الذي يسعى دائماً لدخول كتاب الأرقام القياسية، وإعترف بأن «الدون» كريستيانو حطم أرقام الجميع على يوتيوب منذ أن إفتتح قناته، وإنه الوحيد القادرعلى تجاوزه، غيرأن «مستر بيست» أكد إنه لن يتردد في الإستعانة بكل الوسائل التي تجعله دائم التفوق عليه، حتى لو إستطاع أن يجذب إلى قناته منافسه التاريخي ليونيل ميسي.
وقال «مستر بيست» إنه لن يتراجع أو يستسلم وسيواصل القتال. وعلق قائلاً: إذا إستطعت أن أتعاون مع ميسي لكي أبقى في المقدمة، سأفعل لأن هذا ما أبحث عنه.
يذكرأن جيمس ستيفن دونالدسون «يوتيوبر» أميركي ذائع الصيت ومشهور بأعماله المثيرة والملكفة، والتي يوجه أغلب دخلها للأعمال الخيرية. 

يوتيوب
رونالدو
ميسي
كريستيانو رونالدو
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