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الرياضة

الاتحاد والهلال.. الصدارة تقبل القسمة على اثنين في السعودية

الاتحاد والهلال.. الصدارة تقبل القسمة على اثنين في السعودية
4 أكتوبر 2024 08:51

الرياض (أ ف ب)

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تغلب الاتحاد على الأخدود 2-1، في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم، ليضيّق الخناق على الهلال ويشاركه الصدارة مؤقتاً قبل لقاء الأهلي «السبت».
سجل «ثنائية» الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة (50) والجزائري حسام عوار (89)، بينما سجل للأخدود صالح عباس (95).
وارتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في الصدارة مع الهلال الذي يتقدّم عليه بفارق هدف، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
ونجح بنزيمة في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه إلى الاتحاد.
وبات الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد أكثر اللاعبين أيضاً صناعة للأهداف (7) في خمس مباريات.
انحصر اللعب خلال مجريات الشوط الأول في وسط الملعب، من دون تشكيل أي خطورة على المرمى، لينتهي الشوط سلبياً بين الفريقين.
ومع بداية الشوط الثاني، لم يمهل الاتحاد الأخدود كثيراً حتى سجل بنزيمة الهدف الأول (50)، بعد مراوغة مواطنه ديابي أكثر من لاعب، ومرر الكرة له ليصوبها داخل الشباك.
ونجح عوار في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد (89)، بعد عرضية من جانب الهولندي ستيفن بيرخوين، قابلها برأسية رائعة داخل شباك الأخدود.
وقلص الأخدود النتيجة عن طريق صالح عباس، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد 2-1.
وفاز الرائد على الاتفاق بهدف سجله صالح العمري (39).
ورفع الفوز رصيد الرائد الى 7 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط في المركز العاشر.
وتعادل الفيحاء مع الوحدة 2-2.
سجل هدفي الوحدة مشعل العلائلي والنيجيري أوديون إيجالو (4) و(82)، بينما سجل هدفي الفيحاء الإسباني اليخاندرو بوسويلو (74) والزامبي فاشون ساكالا (104).

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