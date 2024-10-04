موزة المنصوري: الدراجات طاقة إيجابية تنبض بالحياة



أبوظبي (الاتحاد)

«دعوة إلى ممارسة رياضة الدراجات»، وجهتها البطلة موزة سالم المنصوري إلى جميع السيدات في دولة الإمارات، مؤكدة أن توفر البنية التحتية يتيح فرصاً واسعة لممارسة رياضة الدراجات مع توفر الخصوصية للمرأة.

وأوضحت المنصوري أن رياضة الدراجات أصبحت أسلوب حياة، وتسهم في تعزيز اللياقة البدنية والصحة النفسية، وتمنح طاقة إيجابية لممارسيها، ووجهت الشكر إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على الاهتمام بالرياضة بشكل عام، ورياضة الدراجات على وجه الخصوص، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في بيئة استثنائية متميزة.

وقالت موزة المنصوري: «رياضة الدراجات غيرت حياتي وأصبحت بالنسبة لي أسلوب حياة، مضمار الحديريات يمنحنا أجمل الأوقات لممارسة الدراجات والاستمتاع بأجواء رائعة مع توفر كل الخدمات، وأيضاً هناك مضمار الوثبة وحلبة ياس، بالإضافة إلى مسارات ممارسة الدراجات التي توفرها بلدية أبوظبي، مما يساعد على خوض تجربة فريدة تنبض بالحياة، وتسهم في تعزيز ممارسة الرياضة».

وقالت موزة المنصوري «بدأت مشوار الدراجات الهوائية منذ ثلاث سنوات، إلى جانب ممارسة الجري، وشاركت في العديد من السباقات، أبرزها بطولة الألعاب الحكومية في دبي، حيث حصلنا على المركز الأول».

وأضافت: «كنت لاعبة في فريق الوثبة المجتمعي للدرجات، ثم انضممت إلى منتخب الإمارات في البطولة العربية، ودافعت أيضاً عن قميص نادي النصر، وحالياً لاعبة في فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، كما أمارس الجري والترايثلون مع فريق الألعاب الحكومية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وطموحي أن أكون جزءاً في مسيرة الرياضة الإماراتية، وأن أصل بها إلى العالمية، لرفع اسم الدولة في المحافل الدولية».

وبعيداً عن المجال الرياضي، عملت موزة المنصوري معلمة رياضيات لمدة 18 عاماً، وتشغل حالياً منصب مساعد مدير مدرسة، ومنسقة المدارس المستدامة على مستوى الظفرة. وحصلت موزة المنصوري على شهادات معتمدة في التدريب، وتحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال، وماجستير في الرياضيات والابتكار.