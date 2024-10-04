تن هاج عن مستقبله مع مانشستر يونايتد: انتظروا فقط.. سوف نصل إلى هناك!!



لندن (د ب أ)

اعترف إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأنه كان يتعين على فريقه بذل أقصى الجهد بدلاً من التفريط في تقدمه 2 / صفر على مضيفه بورتو البرتغالي ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. ونجا مانشستر يونايتد الإنجليزي من خسارة محققة، بعدما تعادل في اللحظات الأخيرة 3 / 3 مع بورتو، حيث تقدم مانشستر يونايتد بهدف مبكر عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة، وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 20، واستغل بورتو تراجع أداء لاعبي يونايتد، ليحرز إدواردو جابرييل هدف تقليص الفارق، فيما سجل وصامويل أوموروديون هدفين آخرين لأصحاب الأرض، غير أن هاري ماجواير منح التعادل للنادي الإنجليزي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني بضربة رأس، رغم معاناة الفريق من النقص العددي، عقب طرد لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 81 لحصوله على الإنذار الثاني، وكان يونايتد بحاجة إلى رد فعل بعد الهزيمة القاسية صفر/ 3 التي تعرض لها أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، يوم الأحد الماضي، على ملعب (أولد ترافورد) بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح تن هاج لشبكة «تي إن تي سبورتس» عقب اللقاء: «بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وسجلنا هدفين جيدين، ولكن بعد ذلك فقدنا السيطرة على الأمور». وأضاف المدرب الهولندي «كانت بداية المباراة جيدة، لكن لم يمض الجزء الأوسط منها على ما يرام، ثم أنهينا اللقاء بشكل جيد للغاية».

وأوضح تن هاج، «تحلينا بروح قتالية جيدة، وهو ما جعلنا نسجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بهذا الملعب الصعب. ترون مرة أخرى أن الفريق جاهز، ويتمتع بقوة الشخصية، لكن ينبغي على خطي الوسط والدفاع أن يتحسن مستواهما». وشدد مدرب يونايتد على أنه «يتعين علينا أن نكون أفضل في التعامل مع الكرة، وأن ندافع بشكل أفضل».

وفيما يتعلق بالحديث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد، قال تن هاج: «سوف نصل إلى هناك. لا تحكموا علينا في هذه اللحظة، بل في نهاية الموسم». وتابع بالقول: «نحن في طريقنا للتحسن. لدينا موسمان الآن صعدنا خلالهما للمباراة النهائية، وتوجنا بألقاب، لذلك انتظروا فقط. يتعين علينا تحسين مستوى الفريق والارتقاء به. سنعمل ونستمر وسنقاتل».

واختتم تن هاج تصريحاته قائلاً: «رأيت الروح والارتباط بين الجهاز الفني والفريق.. اللاعبون متحدون ويريدون تحقيق إنجازات. نمتلك عقلية جيدة، ولكن بعض الأمور الدفاعية بحاجة للتحسن».

ويخوض مانشستر يونايتد مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يلتقي مع مضيفه أستون فيلا، صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد غد الأحد، على ملعب (فيلا بارك) في الدوري الإنجليزي. وقدم مانشستر يونايتد بداية صادمة لجماهيره في البطولة هذا الموسم، حيث يوجد حالياً في المركز الثالث عشر بترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط فقط من 6 مباريات، بعدما حقق فوزين فقط مقابل تعادل وحيد، و3 هزائم. وربما يشكل لقاء أستون فيلا الفرصة الأخيرة أمام تن هاج، بعدما تزايدت حدة الانتقادات المثارة ضده بسبب سوء نتائج الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر). يذكر أن يونايتد استهل مشواره في الدوري الأوروبي بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي.