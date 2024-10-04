23 فريقاً في النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد لهوكي الجليد



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق الأحد النسخة الثالثة من بطولة الاتحاد لهوكي الجليد للرجال والسيدات، التي تُقام في صالة الهيلي بمدينة العين، وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، بإشراف اتحاد الرياضات الشتوية، وبتنظيم من شركة توجزر وي كان وللمرة الأولى في تاريخ البطولة، يرتفع عدد الفرق المشاركة إلى 23 فريقاً، ما يعكس التوسع الكبير في شعبية اللعبة ومستوى الإقبال على المشاركة.

ومن المتوقع أن تكون النسخة الحالية الأكثر تنافسية حتى الآن، حيث ستشهد 66 مباراة على مدار أسبوع، مما يعد بمنافسات قوية للغاية وحضور جماهيري كبير، وتبدأ تفاصيل البطولة الأحد مع حفل افتتاح رسمي، يعقبه عدد من الفقرات المختلفة بحضور كافة الفرق المشاركة تنطلق بعدها أولى منافسات البطولة في تمام الثامنة مساء.

وعلى مستوى الفتيات يشارك 13 فريقاً ستنقسم إلى مستويين، حيث يشارك في المستوى الأول فرق النخبة وهم الظبي من الإمارات الذي ينتمي أغلب أعضائه إلى منتخب الإمارات، وسك من روسيا، آيس بوكس من إيران وهو صاحب المركز الأول آسيوياً في 2024 وأحد أقوى المرشحين، شاهين من الإمارات، فلبين إيجلز من الإمارات، لويف من الهند، وتنتمي أغلب الفرق الإماراتية المشاركة في هذا المستوى إلى المنتخب الذي حصد المركز الثاني آسيويا، في حين يشارك في المستوى الثاني فتيات فريق مسقط، فريق الرياض وينجز، فريق جدة إيقلز، فريق اوكرالون الروسي، فريق بانثر الروسي، فريق دبي قزالز، فريق باندا الإيراني.

ويشارك في فئة الشباب 10 فرق تنقسم إلى مجموعتين تلعب بنظام التصفيات والإقصاء، حيث يقام في الدور الأول تصفيات إقصائية، وصولاً إلى ربع النهائي، ثم نصف النهائي والنهائي، ويشارك في الشباب فريق وشق الإماراتي والذي حصد المركز الأول في كأس العالم للمستوى الثاني 2b وينتمي أغلب أعضائه إلى المنتخب، والجدير بالذكر أن نفس المنتخب سيشارك في أستراليا بكأس العالم فئة 2A، وهو ضمن المستويات الأفضل على المستوى العالمي، وأيضا تشارك فرق سايبر بدونز من الإمارات، فريق فيليب إيجلز، فريق شو وركس الهندي، فريق دبي m9، فريق الرياض ونقز، فريق جدة إيقلز، فريق أوكرالون الروسي، فريق خنجر العماني، فريق مجان العماني.

من جهتها، ثمنت فاطمة صياح القبيسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان للبطولة، مؤكدة أن دعمه الدائم للمنافسات سبب في وصولها لمراتب أعلى، وقالت: فخورون بارتفاع عدد الفرق المشاركة إلى 23 فريقاً هذا العام، وهو إنجاز يعكس التطور المستمر للبطولة، التوقعات عالية بأن تكون هذه النسخة واحدة من أقوى النسخ على الإطلاق، مع حضور كبير ودعم واسع من مختلف الدول، ونحن نعتبر هذه البطولة جزءاً أساسياً من التحضيرات للمنافسات الدولية القادمة، ونتطلع لرؤية أداء مميز من الفرق المشاركة.

وتعد هذه البطولة خطوة مهمة في تطوير رياضة هوكي الجليد في المنطقة، وتهدف إلى تقديم فرص إضافية للأبطال المحليين والدوليين، لرفع مستوياتهم الفنية والاستعداد للبطولات العالمية، الجدير بالذكر أن النسخة الماضية شهدت نجاحاً باهراً، مما زاد من تطلعات النسخة الثالثة لتقديم بطولة تليق بسمعة الرياضة الشتوية في الإمارات، كما تعتبر هذه البطولة جزءاً من مشوار الإعداد والتحدي للأبطال المغادرين من أجل الاستعداد للمشاركات المستقبلية في البطولات الدولية.