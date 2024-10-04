ماجواير: مانشستر يونايتد تنقصه الصلابة!



لندن (د ب أ)



أكد هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن ناديه بحاجة لإظهار المزيد من الصلابة في مبارياته المقبلة. ونجا مانشستر يونايتد من خسارة محققة، بعدما تعادل في اللحظات الأخيرة 3-3 مع مضيفه بورتو البرتغالي، حيث تقدم فريق المدرب الهولندي إريك تن هاج بهدف مبكر عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة، فيما أضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 20.

واستغل بورتو تراجع أداء لاعبي اليونايتد، ليحرز إدواردو جابرييل هدف تقليص الفارق، فيما سجل وصامويل أوموروديون هدفين آخرين لأصحاب الأرض، غير أن ماجواير منح التعادل للنادي الإنجليزي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني بضربة رأس، رغم معاناة الفريق من النقص العددي، عقب طرد لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 81، لحصوله على الإنذار الثاني.

وقال ماجواير عقب المباراة: «عندما تتقدم بهدفين نظيفين خارج ملعبك في مكان مثل هذا، يتعين عليك أن تكون أكثر صلابة وثباتاً».

وأضاف النجم الإنجليزي: «كانت هناك ثغرات كثيرة للغاية، ولم نتمكن جدياً من التعامل مع العديد من التمريرات العرضية القادمة إلى منطقة الجزاء، ليتمكنوا من معاقبتنا على ذلك». وأوضح ماجواير في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لعبنا بشكل جيد للغاية بالكرة في الشوط الأول، كان ينبغي علينا فقط أن نبذل مزيداً من الجهد بدونها».

وقال لاعب اليونايتد: «هذا أمر نحتاج لإعادة ضبطه والتركيز عليه، والعودة إلى خطة اللعب التي منحتنا التقدم في الشوط الأول».

واختتم ماجواير تصريحاته قائلاً «هذا شيء سوف نتحدث عنه، إذا كنا نريد أن نقدم موسماً ناجحاً فلا يمكننا أن نستقبل هدفين في مثل هذا الوقت الضئيل مثلما حدث لنا هذا المساء». وهذه هي المباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، التي يعجز فيها مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز، حيث يعود آخر انتصار للفريق إلى 17 سبتمبر الماضي، عندما سحق ضيفه بارنسلي، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليج 1) 7 - صفر بالدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتعادل الفريق الملقب بـ «الشياطين الحمر»، بعد ذلك سلبياً مع مضيفه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، و1-1 مع ضيفه تفينتي آنشخيده الهولندي بالدوري الأوروبي، ثم تلقى خسارة قاسية صفر - 3 أمام ضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية بالدوري المحلي.