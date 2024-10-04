كيف يتحوّل العمود الفقري من الألم إلى الأداء العالي؟



دبي (الاتحاد)

تواصلت فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي في فندق ماريوت النخلة، ويشارك فيه 1850 من مدربي اللياقة البدنية وصناع القرار، من ورؤساء ومديري الأندية وخبراء التغذية والمؤثرين في مجال اللياقة البدنية من داخل الدولة وخارجها.

وحضر افتتاح فعاليات التجمع الرياضي الأكبر من نوعه، خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ورافقه سعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وأحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس.

وتجول خلفان بلهول في أروقة المعرض، كما تابع المحاضرات التي حاضر فيها نخبة من الخبراء الرياضيين الدوليين، ومن أبرزهم جيمي توت، المدير العام، ومدير الحرم الجامعي النيوزيلندي للابتكار والرياضة، ورالف وينتز، الرئيس العالمي لهايروكس 365، والخبير والمخترع للعديد من معدات التدريب المبتكرة التي ساهمت في تطوير الأداء الرياضي ومنهجيات التدريب، ودكتور كريس مور، الرئيس التنفيذي لشركة نورديك هيلث، وتايلر دانين، المؤسس والرئيس التنفيذي فيت بينش، حمزة جرارة، مؤسس شركة جي إتش إم للاستشارات، علي هاشمي المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة زون هيلث، ومارك كولز مؤسس إم 10 التدريبية.

وتناولت الجلسات العديد من الموضوعات الحيوية التي تهتم بالصحة والعافية والرعاية الصحية واستكشاف الاتجاهات الجديدة والتكنولوجيا واستراتيجيات بناء مستقبل اللياقة البدنية في العالم، كما تم مناقشة وسائل تضييق الفجوة بين علم الأحياء الوظيفي وعلوم الرياضة، وتأثير علم الوراثة على التقدم الأمثل في التدريب، كما تم استعراض دور الطب الوظيفي في تطوير التمارين الرياضية، والاستفادة القصوى من العمود الفقري في التدريب وتحويله من الألم إلى الأداء العالي، وإعادة التأهيل الوظيفي ثلاثي الأبعاد من خلال مناهج متطورة لمرحلة ما بعد إعادة التأهيل.

ويشهد الحدث تنظيم أكثر من 80 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات قدمها 30 محاضراً من الخبراء الدوليين والمحليين من مختلف قارات العالم، وبمشاركة واسعة من مدربي اللياقة البدنية والمختصين في قطاع اللياقة البدنية التغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية وحتى في مجال تطوير الشخصية من 39 دولة، ومن مختلف القارات، بالإضافة إلى طلبة المدارس ومنتسبي الأكاديميات الرياضية.

ويعد المعرض حدثاً رياضياً وصحياً واقتصادياً مهماً يتعلق بفئات كثيرة من المجتمع، ويؤدي دوراً كبيراً في تزويد العاملين في مجال التدريبات البدنية واللياقة البدنية بالمعلومات والتدريبات المتخصصة والتقنيات الحديثة في التدريب من الخبراء من مختلف دول العالم الذين يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في قطاع الصحة واللياقة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال، كما يتم في المعرض تأهيل المدربين في الدولة والمشاركين في الحدث لتدريب أفراد المجتمع الراغبين في ممارسة هذا النوع من رياضات التحمل، وبناء الجسم القوي لمواجهة التحديات من دون استخدام معدات.