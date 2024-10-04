سينر «غير مرتاح» وسط «المعمعة»!



شنغهاي (أ ف ب)



قال الإيطالي يانيك سينر المصنّف الأول عالمياً، إنه لم يكن في وضع «مريح» وسط استمرار معمعة قضية المنشطات التي طالته، لكنه أصرّ على جهوزيته لمباراته الأولى في دورة شنغهاي للماسترز في التنس.

وتقدمت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» الأسبوع الماضي باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي، في قضية تبرئة سينر من تناول مواد محظورة، بعد أن جاءت إيجابية نتيجة اختبارين له في مارس الماضي.

وخرق ابن الـ 23 عاماً الجدل المحيط به، وبلغ نهائي دورة الصين المفتوحة في بكين، قبل أن يخسر من منافسه اللدود الإسباني كارلوس ألكاراز في مباراة ماراثونية دامت ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وقال سينر في مؤتمر صحفي عندما سُئل عما إذا كان قرار الاستئناف يؤثر عليه: «ليس الأمر في وضع أشعر فيه بالارتياح، هذا أمر مؤكد، لأنني اعتقدت أن الأمر قد انتهى، لذلك الأمر ليس سهلاً».

وقبلت وكالة النزاهة الدولية للتنس في أغسطس الماضي تفسير سينر بأن الدواء دخل إلى نظامه، عندما استخدم أخصائي العلاج الطبيعي رذاذا يحتوي عليه لعلاج جرح بيده، ثم قدم له التدليك والعلاج الرياضي.

إلا أن «وادا» قالت السبت الماضي، إنها استأنفت القرار وتسعى لفرض عقوبة الإيقاف لمدة تصل الى عامين.

وقال سينر: «لقد أجريت ثلاث جلسات استماع، وقد سارت الأمور في مصلحتي، وهو أمر جيد، ولكن دعونا نرى الآن. ولكنني واثق للغاية من أن النتيجة ستكون إيجابية للغاية».

يحوّل النجم الإيطالي الشاب أنظاره الى دورة شنغهاي للماسترز، حيث قد ينتهي به المطاف في مواجهة ألكاراز مجدداً.

وأردف سينر، «نحن متشابهان للغاية خارج الملعب كبشر».

وتابع، «من الواضح أننا نحاول التواجه على أرض الملعب، ونحاول تقديم قتال كبير، إنه يدفعني لأكون أفضل، وهو أمر جيد».

سيواجه سينر نظيره الياباني تارو دانيال المصنّف الـ 93 في مباراته الأولى، ضمن المحطة الصينية المرتقبة في نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح، «خضت حصتي التدريبية الأولى الآن، لقد انتهيت للتو، لذا لديّ شعور جيد، وأشعر بالتعافي».