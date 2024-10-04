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الرياضة

«الأحوال الجوية» تؤجل سباق أبوالأبيض

«الأحوال الجوية» تؤجل سباق أبوالأبيض
4 أكتوبر 2024 12:36

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تأجيل سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل إلى وقت لاحق، بسبب الأحوال الجوية غير المناسبة لإجراء السباق مع ارتفاع الأمواج، وأكد النادي أن القرار جاء حفاظاً على سلامة المتسابقين، وضمان إتمام السباق في ظروف مثالية.
وأشار سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إلى أن التأجيل يأتي في إطار حرص النادي على مصلحة المتسابقين وضمان توفير أفضل الظروف المثالية لإقامة السباق. وأضاف: نحن ملتزمون بتنظيم السباق في أفضل الظروف الممكنة التي تضمن سلامة المشاركين، وتتيح لهم فرصة المنافسة العادلة، وسيتم الإعلان عن موعد جديد للسباق قريباً.
وأكد النادي أنه سيعلن عن الموعد الجديد للسباق في أقرب وقت ممكن، مع التزامه بتقديم السباق في الأجواء المثالية للمشاركين كافة.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
سباق أبوالأبيض للمحامل الشراعية
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