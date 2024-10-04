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الرياضة

خلود الزعابي تدير «أبطال آسيا»

خلود الزعابي تدير «أبطال آسيا»
4 أكتوبر 2024 12:51

أبوظبي (الاتحاد)

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تُشارك الحكمة الدولية خلود الزعابي، ضمن طاقم الحكام الذي يُدير مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا للسيدات، التي تستضيفها تايلاند من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وتُعد الحكمة الدولية خلود الزعابي التي انضمت لقائمة نخبة الحكام في آسيا في يونيو 2022، إحدى العناصر النسائية المتميزة في منظومة الحكام الإماراتية، وقدمت مستويات جيدة خلال مشاركتها مساعد حكم فيديو في نهائي كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.
وأدارت نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات في ديسمبر 2023، كما شاركت في نهائي بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات في فبراير 2024، وعلى المستوى الآسيوي كانت ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة للسيدات بتايلاند في مارس 2023.

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