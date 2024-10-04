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الرياضة

خورفكان يدفع بـ «الثلاثي الجدد» أمام الوصل

خورفكان يدفع بـ «الثلاثي الجدد» أمام الوصل
4 أكتوبر 2024 13:11

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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يدفع الروماني دانييل إيسايلا مدرب خورفكان، بثلاثة لاعبين جدد أمام الوصل يوم السبت، ضمن « الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهم عبد الله النقبي لاعب الوسط القادم من شباب الأهلي، والمهاجم البرازيلي بيدرو المنتقل حديثاً إلى الفريق من الدوري الصيني، والغيني أحمدو كمارا الذي تم التعاقد معه مؤخراً ضمن «فئة المقيمين».
وطالب إيسايلا من لاعبيه خلال الأخير، على أهمية الظهور بمستوى مختلف، مقارنة بـ «الظهور الباهت» في المباريات الأخيرة، مؤكداً أن لقاء الوصل صعب، خاصة أنه بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، ويمتاز بالعديد من الصفات القوية واللاعبين الجيدين في جميع الخطوط، وتتطلب ذلك من خورفكان التركيز طوال المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الوصل
دانييل إيسايلا
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