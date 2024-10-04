شفيونتيك.. محادثات مع «أجانب»!



وارسو (أ ف ب)



أعلنت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً في التنس استغناءها عن خدمات مدربها توماش فيكتوروفسكي.

وكتبت شفيونتيك «23 عاماً» في حسابها على إنستجرام «بعد ثلاث سنوات من تحقيق أبرز النجاحات في مسيرتي، قررنا بالاتفاق مع المدرب توماش فيكتوروفسكي أن نضع حداً لتعاوننا».

وأضافت، «أبدأ بتوجيه شكري، لأنه ذلك هو الأهم بالنسبة إلى».

وتابعت، «نظراً لهذا التغيير المهم بالنسبة إلى، سأتفرغ في الأسابيع المقبلة لدراسة التعاون مع مدرب جديد» مشيرة إلى محادثات تجريها «مع مدربين أجانب»، وختمت «سأعلن عن ذلك عندما أتخذ القرار».

وتحتل حاملة لقب خمس بطولات كبرى صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات منذ نوفمبر 2023.

وكانت شفيونتيك أعلنت قبل أسبوعين انسحابها من دورة بكين التي تحمل لقبها «لأسباب شخصية».