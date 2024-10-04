الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شفيونتيك.. محادثات مع «أجانب»!

شفيونتيك.. محادثات مع «أجانب»!
4 أكتوبر 2024 13:57

 
وارسو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
سينر «غير مرتاح» وسط «المعمعة»!
أستراليا تعيد لونجو من الاعتزال!


أعلنت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً في التنس استغناءها عن خدمات مدربها توماش فيكتوروفسكي.
وكتبت شفيونتيك «23 عاماً» في حسابها على إنستجرام «بعد ثلاث سنوات من تحقيق أبرز النجاحات في مسيرتي، قررنا بالاتفاق مع المدرب توماش فيكتوروفسكي أن نضع حداً لتعاوننا».
وأضافت، «أبدأ بتوجيه شكري، لأنه ذلك هو الأهم بالنسبة إلى».
وتابعت، «نظراً لهذا التغيير المهم بالنسبة إلى، سأتفرغ في الأسابيع المقبلة لدراسة التعاون مع مدرب جديد» مشيرة إلى محادثات تجريها «مع مدربين أجانب»، وختمت «سأعلن عن ذلك عندما أتخذ القرار».
وتحتل حاملة لقب خمس بطولات كبرى صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات منذ نوفمبر 2023.
وكانت شفيونتيك أعلنت قبل أسبوعين انسحابها من دورة بكين التي تحمل لقبها «لأسباب شخصية».

 

التنس
بولندا
إيجا شفيونتيك
بكين
الصين
آخر الأخبار
بوهندي: لا أعرف لماذا «الهجمة الأخيرة» على فريق الشارقة؟
الرياضة
بوهندي: لا أعرف لماذا «الهجمة الأخيرة» على فريق الشارقة؟
اليوم 17:00
860 لاعباً في «عالمية الرواد للمبارزة» بدبي
الرياضة
860 لاعباً في «عالمية الرواد للمبارزة» بدبي
اليوم 16:51
نيمار يعود إلى برشلونة!
الرياضة
نيمار يعود إلى برشلونة!
اليوم 16:49
لهذا السبب لن يُطرد تن هاج من «اليونايتد»!
الرياضة
لهذا السبب لن يُطرد تن هاج من «اليونايتد»!
اليوم 16:46
«دار زايد» تزدان في افتتاح «شراع الأولمبياد الخاص»
الرياضة
«دار زايد» تزدان في افتتاح «شراع الأولمبياد الخاص»
اليوم 16:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©