ريال مدريد «كبوة».. وبرشلونة «سحابة»!



برشلونة (أ ف ب)



استهل ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا، الموسم دون تقديم أفضل مستوياته وقد مُني هذا الأسبوع بهزيمته الأولى في مختلف المسابقات منذ يناير.

سقطت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بشكل مفاجئ أمام ليل الفرنسي 0-1 في دوري أبطال أوروبا، ليتلقى «الميرنجي» خسارته الأولى، بعد سلسلة من 37 مباراة، كما يتخلف بفارق 3 نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويستضيف ريال مدريد فياريال «السبت» ضمن المرحلة التاسعة، بهدف الفوز من أجل اللحاق بغريمه الكاتالوني في صدارة الترتيب أقله موقتاً.

بدأ «لوس بلانكوس» الموسم المحلي، بالتعادل مع مايوركا في الجولة الأولى، في المقابل، حقق برشلونة الفوز في أول سبع مباريات قبل أن يسقط في مباراته الأخيرة أمام أوساسونا 2-4.

لم يتمكن ريال من الاستفادة بشكل كلي لتلك الخسارة، لأنه اكتفى بالتعادل 1-1 مع جاره في العاصمة أتلتيكو مدريد الذي عادل الأرقام في الرمق الأخير.

وقال أنشيلوتي بعد الخسارة أمام ليل: «عندما خسرنا الديربي أمام أتلتيكو في مطلع العام الحالي، كان ذلك بمثابة جرس إنذار رائع، وآمل أن تكون هذه الهزيمة أيضاً بمثابة جرس إنذار رائع».

وتابع «قمنا بكل شيء بشكل خاطئ، في ما يتعلق بالكرة، والتحول من الدفاع إلى الهجوم، وخسرنا المواجهات الثنائية، يتعين علينا أن ننظر إلى الأمور بهدوء وعدم رمي كل شيء، ولكن علينا أن نتحسن».

تمكن ريال مدريد من إشراك نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الشوط الثاني ضد ليل بعد إصابة في الفخذ، ويمكن أن يشارك أساسياً أمام فياريال.

وعلى الرغم من قوة فريق «الغواصات الصفراء»، بقيادة اللاعب الدولي الإسباني أيوسي بيريس، فقد استقبلت شباكه هدفاً على الأقل في كل مباراة حتى الآن هذا الموسم.

ويبدو أن ريال مدريد لا يزال يعاني الثغرة التي تركها اعتزال نجم الوسط الألماني توني كروس، بعد مساعدته الفريق على تحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويغيب عن ريال مدريد حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا بداعي الإصابة، وسيحل بدلاً منه الأوكراني أندري لونين بين الخشبات الثلاث.

وقال لونين بعد الهزيمة أمام ليل: «علينا التحليل والتحسن في المباراة المقبلة لأنه لا يوجد وقت، ثمة العديد من المباريات وعلينا الفوز».

وربما يفتقد فياريال جهود بيريز، الذي غاب عن الفوز على لاس بالماس بسبب مشكلة عضلية، كما غاب جيرارد مورينو أيضاً.

ويسعى برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات، وإثبات بأن سقوطه أمام أوساسونا كان مجرد غيمة صيف عابرة عندما يحل ضيفاً على ألافيس «الأحد».

ويدخل الفريق الكاتالوني المباراة منتشياً بفوزه بخماسية نظيفة على يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا ويعول على مهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي متصدر ترتيب الهدافين بسبعة أهداف.

وتعرض جيرونا وأتلتيكو مدريد للهزيمة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، وسيلعب كلاهما الأحد ضد فريقين صعبين من إقليم الباسك هما أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد على التوالي.