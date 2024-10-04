«أريج» تخوض تحدي «المهرات العربية» في فرنسا



عصام السيد (أبوظبي)



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، إلى مضمار لونجشامب الفرنسي، السبت، لمتابعة سباق جائزة قطر الدولية للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، والمخصصة للمهرات في سن الأربع سنوات، بالتزامن مع مهرجان قوس النصر الفرنسي «الآرك» العريق.

ويجتمع للسباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف يورو، 12 مهرة، تسعى لحجز أماكن لها في السباقات الكبرى، أبرزها المهرة «أريج» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتدخل المهرة «أريج» المنحدرة من نسل «داريا» والفرس «نوف» إلى السباق، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أليكس بوشين، بعد أن حققت فوزين، من إجمالي 5 مشاركات، الأول في 11 مايو الماضي، بسباق الوثبة بري ماندرين للفئة الثالثة لمسافة 2100 متر بمضمار تاربس، والثاني بسباق الشيخ عبد العزيز النجيفي بري نيفادور لمسافة 1900 متر بمضمار لاتست.

ويمثل الإمارات في السباق المهرة «إنفي» التي أنتجها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وتنحدر من نسل «بيج أيزي»، والفرس «مس فانتازيا»، وسبق لها الفوز مرة في مضمار تاربس، كما حلت ثانية وثالثة، وتحمل ألوان قميص جاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة أورتيز مندزابل.

والممثلة الثالثة لخيول الإمارات، هي المهرة «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف أليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس الإيطالي الشهير كريستيان ديمورو، وكانت ابنة «أف البراق»، والفرس «أمينا دو مونلو»، قد حققت فوزين متضمن سباق الفئة الثانية على لقب البريدرز الفرنسي للخيول العربية الأصيلة.

ومن أقوى المتنافسات خيول الشقب، ممثلة في «نورما الموري» الفائزة بسباق الفئة الأولى، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جيم كرولي، و«مروة» الفائزة ثلاث مرات متضمنة سباقين للفئة الثانية والثالثة، وهي بإشراف فرانسوا روهات وقيادة كريستوف سوميلون.