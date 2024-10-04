بوهندي: لا أعرف لماذا «الهجمة الأخيرة» على فريق الشارقة؟



علي معالي (أبوظبي)



أشار جمال بوهندي، عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة إلى مبتغاه، سواء، محلياً أو آسيوياً، ولعب 8 مباريات حتى الآن، وكلها جاءت إيجابية، وهو مؤشر يدفعنا إلى الثقة الكاملة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني.

قال بوهندي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: اعتاد «الملك» على الصدارة والمنافسة على الألقاب، ويملك رصيداً كبيراً من القدرات والكفاءات التي تجعله جديراً بذلك حالياً، ولا أدري لماذا «الهجمة الأخيرة» على الفريق، بعد التعادل مع الوحدات الأردني.

وأضاف: بالفعل لست راضياً على التعادل 2-2، ولكنها كرة القدم، ومن تابع المباراة من البداية إلى النهاية، يتأكد أن السيطرة بالكامل لمصلحة الشارقة، ومن خطأين فرديين، وليس جماعياً خطف المنافس هدفين، وهذا وارد في اللعبة، ولا وجود للقيمة السوقية في مجال نتائج كرة القدم، وإلا لما خسر ريال مدريد أمام ليل بهدف في دوري أبطال أوروبا، وكل مباراة لها ظروفها وترتيباتها الخاصة».

وقال: الشارقة يقدم مستوى متميزاً، محلياً وقارياً، وثقتنا كبيرة في ظل وجود الدعم الجماهيري الذي يستحق التحية دائماً، وعناصر الفريق الذين يقدمون موسماً يليق باسم وتاريخ النادي، ويبذل الجهازان الفني والإداري جهداً رائعاً من النواحي كافة، وما زلنا في بداية الموسم، وهنا لا أتحدث عن بطولة، بل عن مستوى فريق يقدم المتعة بشهادة الجميع، حتى في المباراة الوحيدة التي حققنا فيها التعادل مع الوحدات، لعب «الملك» بمستوى متميز، ولو سجل من الفرص التي سنحت له، لانتزعنا الفوز بما لا يقل عن 4 أو 5 أهداف».

وأضاف: «عدم وجود تقنية (الفار) ضد الوحدات حرمتنا من عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة، إضافة إلى طرد بعض لاعبي المنافس نتيجة الخشونة الزائدة، ومع ذلك لست أخشى على الفريق من المشوار الآسيوي، فما زال المشوار في بدايته، وما زلنا في الوقت نفسه نتقاسم الصدارة مع الوحدات».

وفيما يخص المهاجم الجديد والقادم من سورينام، قال بوهندي: تايرون كونراد، تم اختياره بناء على رؤية كوزمين، وهناك تعاون كامل مع المدرب في اختيارات اللاعبين، أضف إلى ذلك لماذا نحكم على لاعب قبل أن نراه، وفي عالم كرة القدم الملعب هو المقياس الوحيد لقدرات اللاعبين، وأرى أنه سيكون عنصراً إيجابياً لهجوم الشارقة، وننتظر مشاهدته في الملعب».

قال بوهندي: «أرى أن دكة بدلاء «الملك» أصبحت جيدة، لوجود عناصر شبابية يمكنها تغيير مجرى المباراة، سواء من لاعبين مواطنين أو مقيمين، وكل عنصر لديه خبرات عالية يكن الاستفادة منها وقت نزوله إلى الملعب، وهناك مسابقات كثيرة، وبالتالي يحتاج كوزمين إلى كل اللاعبين، وتوزيع الجهد والمستوى على كل البطولات، متروك للمدرب وقدراته العالية في هذا المجال».