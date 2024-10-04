«أبيض الناشئين» يواجه هونج كونج وتايلاند ودياً



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين، بقيادة المدرب ماجد سالم، على خوض وديتين أخيرتين أمام هونج كونج وتايلاند على التوالي، يومي 11 و16 أكتوبر الجاري، في المحطة الإعدادية الأخيرة، استعداداً لانطلاق مشاركته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، في 23 أكتوبر.

ويخوض «أبيض الناشئين»، مشوار التصفيات القارية ضمن «المجموعة الثامنة»، والتي تستضيفها لاوس، حيث يواجه منتخبات لاوس «المستضيف» في 23 أكتوبر، ماليزيا 25 أكتوبر، ولبنان 27 أكتوبر، ويشارك في التصفيات القارية التي تُلعب، خلال الفترة ما بين 19 و27 أكتوبر، 43 منتخباً جرى توزيعها على 10 مجموعات، بحيث تضم سبع مجموعات 4 منتخبات، مقابل ثلاث مجموعات تضم 5 منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النهائيات التي تستضيفها السعودية 2025.

واختتم «أبيض الناشئين»، مؤخراً تجمعاً داخلياً بدبي، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام ضيفه المنتخب السوري، تعادل في الأولى من دون أهداف، وفاز في الثانية 3-1، وسجل أهداف منتخبنا الثنائي مايد عادل، وسهيل النوبي.

وضمت قائمة «أبيض الناشئين» في تجمعه الأخير 27 لاعباً، وهم مايد اليماحي، محمد ناصر، بطي حمد، سعيد علي، هود المنهالي، عبدالله فهد، سعد مبارك، فهد خليل، سهيل النوبي، سالم عصام، عبدالله أحمد، سلطان ناصر، حميد إبراهيم، فيصل محمد، عبدالله راشد، محمد سالم، إبراهيم يوسف، محمد بطي، محمد أحمد، عبيد عمران، فارس علي، محمد جمال، هزاع فيصل، مايد عادل، علي حسين، عمير يوسف ومحمد يوسف.