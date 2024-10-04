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الرياضة

«دار زايد» تزدان في افتتاح «شراع الأولمبياد الخاص»

«دار زايد» تزدان في افتتاح «شراع الأولمبياد الخاص»
4 أكتوبر 2024 16:35


دبي (الاتحاد)

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افتتحت المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص - دبي 2024، التي تحتضنها شواطئ لؤلؤة الخليج الساحرة على مياه جزر دبي، ويستضيفها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ورحب أحمد سعيد بن مسحار، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بضيوف الحدث الاشقاء أعضاء الوفود المشاركة من السعودية والبحرين والكويت والمغرب وسوريا، وكذلك أبطالنا في منتخب الإمارات، وجميع أعضاء اللجان والشركاء الداعمين من الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
بدوره، وجه طلال مصطفى الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي في كلمته الشكر الجزيل إلى مجلس دبي الرياضي، على دعمه المستمر لأصحاب الهمم والأولمبياد الخاص، مشيداً بجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة للحدث في التجهيز والترتيب لنسخة فريدة ومتميزة، وكذلك اتحاد الشراع والتجديف الحديث الذي يشرف على المسابقة.
بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني، وعرض فيديو عن المسابقة، كما شملت الفقرات طابور العرض للوفود المشاركة، وقام أحمد سعيد بن مسحار، يرافقه طلال مصطفى الهاشمي، بتبادل الدروع وتكريم الوفود المشاركة والشركاء الداعمين مجلس دبي الرياضي، واتحاد الشراع والتجديف الحديث والأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقيادة العامة لشرطة دبي، وفي آي بي للخدمات الطبية ونخيل.
شارك إبراهيم الحمادي، أحد أبطالنا في رياضة القوة البدنية للأولمبياد الخاص الإماراتي بفقرة موسيقية مميزة شدا من خلالها بأغنية «دار زايد» للفنان الكبير ميحد حمد، بمصاحبة عزف مميز على آلة العود.
ويعد إبراهيم الحمادي أحد الأبطال أصحاب الإنجازات والميداليات، حيث تألق في عدة مشاركات، من بينها الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وبرلين 2023، وأثينا 2011، ولوس أنجلوس 2015 والألعاب الوطنية النمسا 2022.
لوحة
ووزع الأولمبياد الخاص، خلال حفل الافتتاح، مشاركة مميزة من هدى كرم إحدى مواهب الأولمبياد الخاص عبارة عن لوحة فنية معبرة عكست قيمة المسابقة الإقليمية للشراع الحديث في دمج الأولمبياد الخاص، حيث نالت إعجاب الجميع الذين وجهوا بدورهم رسالة شكر وثناء على هذا الإبداع. 

الإمارات
دبي
الشراع الحديث
الأولمبياد
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