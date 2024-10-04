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الرياضة

لهذا السبب لن يُطرد تن هاج من «اليونايتد»!

لهذا السبب لن يُطرد تن هاج من «اليونايتد»!
4 أكتوبر 2024 16:46

 
علي معالي (أبوظبي)

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تن هاج.. «رحلة المخاطر»!


رغم الحالة السيئة التي يعيشها مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً محلياً وقارياً، إلا أن المدرب الهولندي إريك تن هاج سيبقى على مقاعد البدلاء، بفضل بند ينص على أن النادي يجب أن يمنحه 21 مليون يورو، إذا أنهى عقده المقرر في 2026.
بعد الخسارة من توتنهام بثلاثية، زادت الصحافة الإنجليزية من الضغط على إدارة النادي لطرد المدرب، وكان هناك حديث في مرحلة ما عن فرصة أخيرة، ومنها مباراتا بورتو وأستون فيلا، وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام البريطانية أن المساهم «جيم راتكليف» لديه مشكلة كبيرة إذا قام بتغييره، وهي تتمثل في الجانب المالي، حيث إنه في الصيف، وبعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، تم تمديد عقد «تن هاج» لموسم إلى 2026، وأنه تم إدراج بند في نفس الوقت، والذي بموجبه إذا تم طرد المدرب قبل انتهاء عقده، يجب على النادي أن يدفع له ما لا يقل عن 21 مليون يورو.
الطريف أنه لو بقي «تن هاج» على عقده القديم لكانت مسألة الانفصال عنه أسهل بكثير، حيث كان «اليونايتد» سيدفع له 12 مليون يورو فقط.
ولهذا السبب، كلما سئل عن انفصال محتمل عن «الشياطين»، يشير الهولندي إلى أن العقد الجديد الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في بداية يوليو قائلاً: «توصلنا إلى اتفاق مع مالكي وإدارة النادي في الصيف، لدينا مشروع طويل الأجل وكلنا نتمسك به».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
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