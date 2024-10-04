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الرياضة

نيمار يعود إلى برشلونة!

نيمار يعود إلى برشلونة!
4 أكتوبر 2024 16:49

 
علي معالي (أبوظبي)

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هل يعود البرازيلي نيمار إلى بوشلونة مجدداً؟، تساؤل كبير بدأ ينتشر في الملاعب الإسبانية، وظهر في الإعلام، خاصة في صحيفتي «سبورت وماركا»، بإعلانهما أن رئيس «البلوجرانا» خوان لابورتا يفكر في إعادة المهاجم إلى «كامب نو» مرة أخرى، وسيكون «نيمار» المشروع الكبير القادم للكتالونيين، بعد الانتهاء من أعمال تحديث الملعب، المتوقع أن ينتهي في نهاية العام الجاري.
ويعيش المهاجم البرازيلي في مرحلة التعافي في الهلال السعودي حالياً، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي مع منتخب «السامبا»، والمتوقع أن يعود إلى البرنامج التدريبي للفريق خلال أيام.
لعب نيمار مع الهلال 5 مباريات رسمية فقط حتى الآن «ولم يتم تسجيله حتى في دوري 2024»، ولكن لديه الحق في اللعب في دوري أبطال آسيا.
ومن الأمور الجذابة بالنسبة لبرشلونة، في سياق المشاكل المالية التي يعيشونها أن عقد اللاعب مع الهلال ينتهي في الصيف ويصبح حراً، ولدى نيمار خيار احتياطي، في حال فشل العودة إلى برشلونة، ويكون مهتماً بالانضمام إلى فلامنجو ريو دي جانيرو، وناقش مسؤولو النادي بالفعل مع والد اللاعب، وهو أيضاً وكيله.

 

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