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الرياضة

860 لاعباً في «عالمية الرواد للمبارزة» بدبي

860 لاعباً في «عالمية الرواد للمبارزة» بدبي
4 أكتوبر 2024 16:51

 
دبي (وام)

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أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة إغلاق باب التسجيل في بطولة العالم للرواد للمبارزة التي تستضيفها دبي من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، في مجمع حمدان الرياضي، وينظمها اتحاد المبارزة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي.
بلغ عدد اللاعبين الذين سجلوا رسمياً للمشاركة في البطولة 860 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، يتنافسون في أسلحة السابر (السيف العربي) والايبيه (سيف المبارزة)، والفلوريه (سلاح الشيش)، ضمن ثلاث فئات هي- 50-59، و60-69، و70+ سنة للفردي والفرق. وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال التجهيزات لانطلاق المنافسات التي تقام للمرة الأولى في المنطقة.
وأوضح موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة مدير البطولة، أن اللجان المنظمة استعدت لاستقبال الوفود المشاركة اعتباراً من الأربعاء المقبل.
وقال إنه يشرف على تنظيم البطولة، لجنة فنية مرشحة من قبل الاتحاد الدولي، تصل في غضون الأيام القليلة المقبلة وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة 6 حكام إماراتيين للمرة الأولى في إدارة منافساتها ضمن قائمة الحكام المختارين من الاتحاد الدولي.

الإمارات
دبي
مجمع حمدان الرياضي
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