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الرياضة

«‏أبوظبي للقوس والسهم» ينظم 3 مهرجانات

«‏أبوظبي للقوس والسهم» ينظم 3 مهرجانات
4 أكتوبر 2024 17:24

 
أبوظبي (وام)

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أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم، اعتماد أجندة الموسم الجديد، بتنظيم 3 مهرجانات في أبوظبي والعين والظفرة في الفترة من نوفمبر المقبل إلى أبريل 2025، وتسجيل 40 لاعباً ولاعبة في كشوفاته باتحاد اللعبة.
كما قرراعتماد 3 مراكز تدريب في أبوظبي والعين والظفرة، وزيارة المدارس لاكتشاف المواهب، والمشاركة في مهرجاني الشيخ زايد وليوا الدولي 2024- 2025، وتنظيم البطولة المدرسية في فبراير المقبل.
وأكد النادي نجاح معسكر الإعداد في تايلاند مؤخراً بمشاركة 14 لاعباً، ضمن خطط التطوير، بعد الاحتكاك مع عدد كبير من اللاعبين الدوليين، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم حفل أصحاب الإنجازات، الثلاثاء المقبل في فندق «ماريوت الفرسان»، لتكريم المميزين في موسم 2023 - 2024.

الإمارات
أبوظبي
رماية القوس والسهم
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