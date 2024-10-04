«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل

دبي (الاتحاد)



أعلن تحدي دبي للياقة البدنية، المبادرة الرياضية الأكثر شعبية على مستوى المنطقة، عن افتتاح باب التسجيل في دورته الثامنة، والتي تستمر على مدار شهر كامل، وتتضمن مجموعة كبيرة ومميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد أطلق هذه المبادرة في عام 2017، لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وتشجيع سكان وزوار الإمارة على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.

حان الوقت الآن للجميع للمشاركة في التحدي، من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة المخطط لها، والمزيد من المرح والتجارب المشتركة، والقيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً.

ومن المقرر أن ينطلق تحدي دبي للياقة من 26 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر المقبل، والذي سيسلط الضوء على دعم المبادرات المجتمعية لهذا العام، وسواء كان الأمر يتعلق بالذهاب إلى قرى اللياقة البدنية، أو الانضمام إلى تمارين أو أنشطة بدنية تقام في مركز مجتمعك المحلي أو إحدى الفعاليات الجماعية الضخمة، فاستعن بصديق أو زميل أو أحد أفراد أسرتك، وابدأ رحلتك نحو مستقبل أكثر لياقة وصحة الآن.