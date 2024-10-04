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الرياضة

مانشستر يونايتد الأسوأ دفاعياً مع تن هاج!

مانشستر يونايتد الأسوأ دفاعياً مع تن هاج!
4 أكتوبر 2024 17:47

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل مانشستر يونايتد التراجع على مستوى النتائج في الموسم الجاري، بتعادل ثانٍ على التوالي أمام بورتو البرتغالي 3-3 ضمن بطولة الدوري الأوروبي.
وحقق اليونايتد تعادلاً مُحبطاً أمام تفينتي الهولندي 1-1 في مُستهل مشواره بالدوري الأوروبي، ثم تعادل للمرة الثانية مع بورتو 3-3، ليحصد نقطتين من مباراتين في «يوروبا ليج».
وسجل تعادل مانشستر يونايتد أمام بورتو عدداً من الأرقام. بعد تلقيه 3 أهداف أمام بورتو، لا يوجد فريق من الدوري الإنجليزي، اهتزت شباكه بـ3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، أكثر من اليونايتد منذ وصول تين هاج.
مانشستر يونايتد استقبل 3 أهداف على الأقل في 24 مباراة بمختلف البطولات، وهو ما لم يتحقق مع أي مدرب سابق منذ تولي فيرجسون تدريب الفريق على الأقل عام 1986.
وتعد المرة الـ 31 التي يستقبل فيها مانشستر يونايتد هدفين على الأقل في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من أي فريق آخر بـ «البريميرليج».
بعد هدفه الافتتاحي لمانشستر يونايتد في بورتو البرتغالي، راشفورد يتخطى بول سكولز «25 هدفًا»، ويحل ثانياً خلف واين روني بين أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولات الأوروبية الكبرى لليونايتد بـ 26 هدفاً، فيما يتصدر «الجولدن بوي» القائمة بـ 35 هدفاً.
وصل ماركوس راشفورد إلى هدفه الـ 14 على مدار مسيرته بالدوري الأوروبي، وهو ثالث أفضل سجل تهديفي بين اللاعبين الإنجليز على مدار تاريخ البطولة، ويأتي مهاجم الشياطين الحمر خلف ألان شيرار «21 هدفاً»، وجيرمين ديفو «14 هدفاً» في الدوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الأوروبي.

الدوري الإنجليزي
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مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
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