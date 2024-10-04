موخوفا تحطم سلسلة سابالينكا!



بكين (أ ف ب)



ألحقت التشيكية كارولينا موخوفا المصنّفة 49 عالمياً الخسارة الأولى بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية، بعد 15 فوزاً متتالياً، ضمن الدور ربع النهائي لدورة بكين الألف نقطة للسيدات في التنس 7-6 و2-6 و6-4.

وضربت اللاعبة التشيكية موعداً في نصف النهائي مع الصينية جنج تشينوين الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية، والتي فازت على الروسية ميرا أندرييفا ابنة الـ17 عاما بثلاث مجموعات 5-7 و6-0 و6-4.

كما تلتقي الأميركية كوكو جوف بطلة فلاشينج ميدوز العام الماضي مع الإسبانية باولا بادوسا المصنّفة ثانية عالمياً سابقاً في المواجهة الأخرى من نصف النهائي.

ووصلت سابالينكا إلى المباراة، عقب سلسلة من 15 فوزاً متتالياً، بعد أن حصدت لقبَي دورة سينسيناتي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الأولى.

وجدّدت موخوفا التي كانت تحتل أحد المراكز العشرة الأوائل الموسم الماضي، قبل أن تعاني من الإصابة، تفوّقها على البيلاروسية التي كانت قد تغلبت عليها في المواجهتين المباشرتين الأخيرتين بينهما، حيث احتاجت في كلتيهما لمجموعة حاسمة.

ومرة أخرى احتاجت مواجهة الجمعة بين اللاعبتين إلى مجموعة حاسمة أيضاً.

وتفادت سابالينكا كسر إرسالها في بداية المباراة، وكادت أن تفوز على إرسال موخوفا فيما كانت متقدمة 2-1.

وفي ظل تقارب شديد من اللاعبتين، حظيت سابالينكا بفرصة حسم المجموعة، عندما كانت متقدمة 5-4، لكنّ البيلاروسية أهدرت فرصتين لانتزاع المجموعة، فاستفادت منافستها لتعود وتفوز بها بعد شوط كسر التعادل.

وكانت هذه المجموعة هي الأولى التي تخسرها سابالينكا (26 عاماً) منذ الدور الثالث في نيويورك.

واستهلت سابالينكا المجموعة الثانية بقوة كاسرة إرسال منافستها لتتقدم 2-1، وكرّرت فعلتها لاحقاً في طريقها لحسم المجموعة بسهولة.

ولم تتمكن اللاعبتان من الاحتفاظ بإرسالهما في المجموعة الفاصلة، قبل أن تخرج التشيكية منتصرة في لقاء استغرق ساعتين و46 دقيقة.

واحتلت موخوفا (28 عاماً) المركز التاسع في التصنيف العالمي في هذا الوقت من العام الماضي، عندما بلغت في حينها نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ونصف نهائي فلاشينج ميدوز.

لكنّ موسم 2023 انتهى بصورة سيئة لموخوفا، بعد أن خضعت لجراحة في معصمها، وبقيت بعيدة عن الملاعب لفترة عشرة أشهر، إلى أن عادت أخيراً هذا الصيف.

وفي المباراة الثانية، بدأت أندرييفا بقوة بمواجهة منافستها التي تتسلّح بالجمهور، وفازت في الأشواط الأربعة الأولى، قبل أن تخسر ثلاثة إرسالات متتالية، لكنها عادت وكسرت إرسال الصينية مرتين حاسمة المجموعة الأولى.

وانهارت الروسية في المجموعة الثانية، وخسرت جميع إرسالاتها أمام الصينية، لكنها حاولت التعويض في الثالثة حين كسرت الإرسال الأول لتشينوين، إلا أنها خسرت إرسالها أيضاً وصولاً إلى تقدمها 3-2، حين طلبت التوقّف، وبكت بسبب إصابة في معصمها الأيسر، واصلت تقدمها 4-2 قبل السقوط، وصولاً إلى حسم الصينية المجموعة 6-4.

قالت تشينوين «لم أقدّم سوى 20 إلى 30% من مستواي، قلت لنفسي لن أفوز في المباراة بهذا المستوى من التنس، سأفوز بعقليتي».

أضافت عن مشاعر منافستها التي بكت خلال المواجهة «أنا أبكي آلاف المرات في كل مرة تسنح لي الفرصة بذلك، لكن لا أبكي عادة خلال المباريات، أبكي من بعدها».