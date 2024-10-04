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الرياضة

مدفيديف وتسيتسيباس ينجحان في «يوم الثأر»!

مدفيديف وتسيتسيباس ينجحان في «يوم الثأر»!
4 أكتوبر 2024 19:05

 
شنغهاي (أ ف ب)

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ثأر الروسي دانييل مدفيديف لخسارته سابقاً أمام البرازيلي تياجو سيبوث وايلد وتغلب عليه 7-5 و7-5، ليبلغ الدور الثالث من دورة شنغهاي للماسترز في التنس.
وكان مدفيديف المصنّف خامساً عالمياً قد التقى منافسه البرازيلي مرة واحدة في السابق، لكنها مواجهة بقيت عالقة في الأذهان.
تمكن حينها سيبوث وايلد من إقصاء مدفيديف الذي كان يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي آنذاك من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة في مباراة ذهبت الى مجموعة خامسة وفاصلة.
ولم تكن مواجهة الجمعة سهلة على السواء، حيث تمكن البرازيلي من كسر إرسال منافسه ليتقدم 3-1.
بيد أنّ مدفيديف حافظ على رباطة جأشه، وتمكن من الردّ بالمثل في الشوط الحادي عشر، قبل أن يفوز بالمجموعة 7-5.
وتقدم سيبوث وايلد مجدداً في المجموعة الثانية، لكنّ مدفيديف كان حاضراً من جديد لقلب المعادلة وحسم النتيجة.
وقال مدفيديف عقب نهاية المباراة «لم تكن سهلة، لعب تياجو بشكل رائع، بعض التسديدات كانت رائعة، وكانت أمسية صعبة، وأنا مسرور لأنني تمكنت من الصمود وفرض الضغط عليه».
من جهة أخرى، ثأر أيضاً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس لخسارته أمام الياباني كي نيشيكوري في دورة مونتريال، وتغلب عليه 7-6 و6-4.
وتراجع مستوى تسيتسيباس في الآونة الأخيرة، ما جعله يتراجع في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين إلى المركز العاشر، بعد أن كان لفترة في المركز الثالث.
وقال تسيتسيباس « أنا سعيد للفوز وراض، لتمكني من اجتياز عقبة نيشيكوري».
وكانت خسارة تسيتسيباس أمام نيشيكوري في دورة مونتريال في أغسطس أدت إلى تخلي الأول عن خدمات والده الذي كان يعمل مدرباً له.
جاءت المجموعة الأولى متكافئة، ولم تحسم إلا بعد جولة فاصلة مثيرة، قبل أن يفوز بها اليوناني، وعلق على ذلك بقوله «نجاحي في قلب تخلفي والفوز بالجولة الفاصلة ساعدني في حسم المجموعة الأولى كانت لحظة حاسمة بالنسبة إلي، وساعدني الفوز بالمجموعة الأولى أيضاً الى رفع معنوياتي».
وفي المجموعة الثانية، طلب الياباني البالغ 34 عاماً الذي عانى من إصابات متكررة، تدخل الطبيب لمعالجته.
وعلى الرغم من تشجيع الجمهور له، لم يتمكن من معادلة الأرقام ليحسم تسيتسيباس المجموعة الثانية 6-4 والمباراة.
وودّع النرويجي كاسبر رود التاسع عالمياً بخسارته أمام الأسترالي ألكسندر فوكيتش الـ91 في مجموعتين بذات النتيجة 4-6.
هذه الخسارة الثالثة توالياً التي يتلقاها رود بعد مشاركتين في دورة طوكيو وكأس ليفر.
وفي مباريات أخرى، تغلب الأميركي بن شيلتون على الكندي دنيس شابوفالوف 6-3 و7-5، فيما تغلب مواطنه تومي بول على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و6-3.

التنس
شنغهاي
الصين
مدفيديف
تسيتسيباس
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