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الرياضة

جوارديولا: وقعت في حب «السيتي» من اليوم الأول

جوارديولا: وقعت في حب «السيتي» من اليوم الأول
4 أكتوبر 2024 19:11

لندن (د ب أ)

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قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إن حبه لفريقه الحالي عميق.
وقال مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي: «أنا جزء من ذلك النادي، له مكانة عميقة في داخلي».
وأضاف: «أحب ذلك النادي، ودائماً كانت الأمور كذلك، لا يمكن أن يكون الأمر مختلفاً بالطريقة التي يعاملونني بها منذ اليوم الأول، لقد أعطوني الكثير».
وتخطط مجموعة من مشجعي مانشستر سيتي إلى رفع لافتة في مباراة الفريق أمام فولهام ببطولة الدوري الإنجليزي السبت، في محاولة لإقناع المدرب البالغ 53 عاماً بالبقاء في الفريق.
وقال جوارديولا: «يجب عليهم أن يجلبوا لي الفاتورة لدفع ثمن تلك اللافتة، لا أريدهم أن ينفقوا الأموال لهذا السبب، لكن ماذا يمكنني قوله، شكراً لكم جزيلا».
وأضاف: «لقد وقعت في حب هذا النادي منذ اليوم الأول لي هنا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
جوارديولا
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