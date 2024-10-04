الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ليفربول يتحدى لاعبه!

مدرب ليفربول يتحدى لاعبه!
4 أكتوبر 2024 20:18

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«عضة» سواريز تظهر في إنجلترا!
ماريسكا: تشيلسي ليس جاهزاً لمقارعة السيتي وأرسنال


قال الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، إنه يتحدى مواطنه ولاعب وسط الفريق ريان جرافنبيرخ للحفاظ على مستواه الرائع في الفترة الحالية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن لاعب الوسط الهولندي شارك أساسياً في 12 مباراة فقط الموسم الماضي، لكنه في الوقت الحالي بات عضواً أساسياً وحاضراً في كل مباريات الفريق بالدوري ودوري أبطال أوروبا تحت قيادة سلوت.
وكان أداء جرافنبيرخ «22 عاماً» مهما في انطلاقة ليفربول المميزة في الموسم الحالي، حيث أصبح سلوت أول مدرب في تاريخ النادي يحقق الفوز في ثماني مباريات من أصل تسع قاد فيها الفريق.
وقال سلوت: «إذا نظرت لكل التعاقدات التي أبرمها النادي في الماضي، لا أعرف على وجه التحديد عدد الأعوام، أغلب اللاعبين يكونون أقل من 24 و25 عاماً».
وأضاف: «تتوقع دائماً من اللاعبين أصحاب الـ22 و23 عاماً، خاصة وأن انضموا إلى نادٍ مثل ليفربول وفي مثل تلك البيئة، أن يتطورون أكثر من اللاعبين البالغين من العمر 33 أو 44 عاماً».
وأوضح مدرب ليفربول: «ليس من الغريب أن تجلب لاعباً صاحب إمكانيات مثل ريان جرافنبيرخ، إذا بدأت العمل معه ستقوم بالعمل الصحيح، ولديه زملاء في الفريق، بحيث يمكنه التطور».
وأضاف: «هذا ما نراه في الوقت الحالي، الأمر الآن متروك له ليحافظ على مستواه في الوقت الحالي، هذا تحد لأنه مثل باقي اللاعبين يشارك في مباراة كل ثلاثة أيام».
وقال: «لم يلعب العديد من المباريات الموسم الماضي، أظن أنه شارك في مباريات لأكثر من 90 دقيقة أكثر مما حدث في آخر موسمين، لذلك من المهم رؤيته، وهو يتعامل مع ذلك وهو يؤدي بشكل جيد حالياً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرني سلوت
آخر الأخبار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
اليوم 17:42
صورة جماعية خلال الزيارة
التعليم والمعرفة
وفد من «السياحة والثقافة أبوظبي» يزور مركز جمعة الماجد
اليوم 21:08
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
اليوم 21:02
روبوت
الترفيه
الذكاء الاصطناعي.. هل سينافس البشر على الجوائز؟
اليوم 20:44
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
الرياضة
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
اليوم 20:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©