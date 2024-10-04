الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديمبلي يعود من «التهاب اللوزتين»

ديمبلي يعود من «التهاب اللوزتين»
4 أكتوبر 2024 20:22

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ماريسكا: تشيلسي ليس جاهزاً لمقارعة السيتي وأرسنال
ريال مدريد «كبوة».. وبرشلونة «سحابة»!


عاد المهاجم الدولي عثمان ديمبلي الذي استبعده باريس سان جيرمان الفرنسي عن صفوفه لأسباب انضباطية، إلى التمارين، بحسب صورة نشرها فريق العاصمة على مواقع التواصل.
وكانت عودة ديمبلي مرتقبة الخميس إلى صفوف بطل فرنسا، بيد أنها تأخرت بسبب إصابته بالتهاب اللوزتين.
وكان المدرب الإسباني لويس إنريكي أكد استبعاد ديمبلي عن المواجهة ضد أرسنال الإنجليزي (0-2) في دوري أبطال أوروبا، بسبب «مشكلة في الالتزام تجاه المجموعة».
وصل متأخراً إلى تمارين نهاية الأسبوع الماضي، بعد الفوز على رين 3-1 في الدوري المحلي، بحسب مصدر مقرب من النادي الذي أضاف أنه اعتذر من مدربه.
واستدعي ديمبلي لخوض منتخب فرنسا مباراتي إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 من الشهر الجاري ضمن دوري الأمم الأوروبية، فيما يلعب فريقه مع نيس الأحد في المرحلة السابعة من الدوري المحلي.

 

الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبلي
لويس إنريكي
أرسنال
آخر الأخبار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
اليوم 17:42
صورة جماعية خلال الزيارة
التعليم والمعرفة
وفد من «السياحة والثقافة أبوظبي» يزور مركز جمعة الماجد
اليوم 21:08
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
اليوم 21:02
روبوت
الترفيه
الذكاء الاصطناعي.. هل سينافس البشر على الجوائز؟
اليوم 20:44
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
الرياضة
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
اليوم 20:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©