ديمبلي يعود من «التهاب اللوزتين»



باريس (أ ف ب)



عاد المهاجم الدولي عثمان ديمبلي الذي استبعده باريس سان جيرمان الفرنسي عن صفوفه لأسباب انضباطية، إلى التمارين، بحسب صورة نشرها فريق العاصمة على مواقع التواصل.

وكانت عودة ديمبلي مرتقبة الخميس إلى صفوف بطل فرنسا، بيد أنها تأخرت بسبب إصابته بالتهاب اللوزتين.

وكان المدرب الإسباني لويس إنريكي أكد استبعاد ديمبلي عن المواجهة ضد أرسنال الإنجليزي (0-2) في دوري أبطال أوروبا، بسبب «مشكلة في الالتزام تجاه المجموعة».

وصل متأخراً إلى تمارين نهاية الأسبوع الماضي، بعد الفوز على رين 3-1 في الدوري المحلي، بحسب مصدر مقرب من النادي الذي أضاف أنه اعتذر من مدربه.

واستدعي ديمبلي لخوض منتخب فرنسا مباراتي إسرائيل وبلجيكا في 10 و14 من الشهر الجاري ضمن دوري الأمم الأوروبية، فيما يلعب فريقه مع نيس الأحد في المرحلة السابعة من الدوري المحلي.