الجمعة 4 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«عضة» سواريز تظهر في إنجلترا!

«عضة» سواريز تظهر في إنجلترا!
4 أكتوبر 2024 20:28

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
مدرب ليفربول يتحدى لاعبه!
ماريسكا: تشيلسي ليس جاهزاً لمقارعة السيتي وأرسنال


أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف ميلوتين أوسمايتش مهاجم بريستون نورث إند ثماني مباريات، بعدما عض أوين بيك مدافع بلاكبيرن روفرز في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الثانية الشهر الماضي.
واتهم الاتحاد اللاعب (25 عاماً) الشهر الماضي، وأقر أوسمايتش بعض بيك في الرقبة في الدقيقة 87 تقريباً من المباراة.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات عليه بعد جلسة استماع، وتنشر دوافعها كتابياً في الوقت المناسب».
وتقرر تغريم أوسمايتش 15 ألف جنيه إسترليني «19752 دولاراً».
وحدثت الواقعة عندما اشتبك اللاعبون، بعد طرد المدافع المعار من ليفربول بيك الذي ركل لاعباً بالفريق المنافس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.
وتسببت الواقعة إلى حدوث مشادة بين الطرفين، وشوهد أوسمايتش وهو يقترب من رقبة بيك، ليتلقى اللاعب الدولي بطاقة صفراء.
وأوقف الاتحاد الإنجليزي عام 2013 لويس سواريز عشر مباريات، بعدما قام مهاجم ليفربول آنذاك بعض برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي.

 

الدوري الإنجليزي
بريستون نورث إند
بلاكبيرن
ليفربول
لويس سواريز
آخر الأخبار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
اليوم 17:42
صورة جماعية خلال الزيارة
التعليم والمعرفة
وفد من «السياحة والثقافة أبوظبي» يزور مركز جمعة الماجد
اليوم 21:08
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
التعليم والمعرفة
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يشارك في «معرض الفَرس» بالمغرب
اليوم 21:02
روبوت
الترفيه
الذكاء الاصطناعي.. هل سينافس البشر على الجوائز؟
اليوم 20:44
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
الرياضة
حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»
اليوم 20:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©