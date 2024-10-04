«عضة» سواريز تظهر في إنجلترا!



لندن (رويترز)



أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف ميلوتين أوسمايتش مهاجم بريستون نورث إند ثماني مباريات، بعدما عض أوين بيك مدافع بلاكبيرن روفرز في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الثانية الشهر الماضي.

واتهم الاتحاد اللاعب (25 عاماً) الشهر الماضي، وأقر أوسمايتش بعض بيك في الرقبة في الدقيقة 87 تقريباً من المباراة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات عليه بعد جلسة استماع، وتنشر دوافعها كتابياً في الوقت المناسب».

وتقرر تغريم أوسمايتش 15 ألف جنيه إسترليني «19752 دولاراً».

وحدثت الواقعة عندما اشتبك اللاعبون، بعد طرد المدافع المعار من ليفربول بيك الذي ركل لاعباً بالفريق المنافس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتسببت الواقعة إلى حدوث مشادة بين الطرفين، وشوهد أوسمايتش وهو يقترب من رقبة بيك، ليتلقى اللاعب الدولي بطاقة صفراء.

وأوقف الاتحاد الإنجليزي عام 2013 لويس سواريز عشر مباريات، بعدما قام مهاجم ليفربول آنذاك بعض برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي.