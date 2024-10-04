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الرياضة

دوري كرة الصالات ينطلق السبت

دوري كرة الصالات ينطلق السبت
4 أكتوبر 2024 20:37

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق مساء السبت الجولة الأولى من دوري كرة قدم الصالات للموسم 2024 – 2025 بمشاركة 11 فريقاً. تتضمن المسابقة 22 جولة، وتقام بنظام الدوري من دورين ذهاباً وإياباً، يعقبها مرحلة «البلاي أوف» بين الفرق الستة الأولى في ترتيب جدول المسابقة.
وتشهد هذه النسخة مشاركة فرق: الإقامة وشؤون الأجانب، البطائح، الحمرية، الموج، اليرموك، خورفكان، دبا الحصن، شباب الأهلي، فليتوود يونايتد، كلباء، مليحة.
وتقام في اليوم الأول مباراتان تجمع شباب الأهلي مع الموج في ملعب شباب الأهلي بالممزر، وكلباء والبطائح على ملعب نادي خورفكان.
وتتواصل مباريات الجولة الأولى الأحد، حيثُ يلتقي الحمرية مع خورفكان في ملعب الحمرية، ومليحة واليرموك في ملعب مليحة.
وتُلعب جميع مباريات هذه الجولة الساعة 18:20 مساءً.

الإمارات
كرة قدم الصالات
شباب الأهلي
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