حصاد متميز لبناء الأجسام في «عالمية الفجيرة»



الفجيرة (الاتحاد)



حقق لاعبو الإمارات حصاداً متميزاً في انطلاق بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر اند مس وورلد»، والمقامة في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتنظمها دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام.

وتوج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة عدداً من الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة العالم للهواة والمحترفين.

وتنطلق السبت منافسات المحترفين بمشاركة عالمية كبيرة، ويمثل الإمارات 3 محترفين هم مشاري أحمد محمد ومحمد فرحان الباروت وجمعة صالح جمعة.

وفاز لاعبنا خالد خليفة بذهبية الفيزيك 173 سنتمتراً، وتبعه أحمد التميمي وخالد عبيد وراشد الزعابي في إنجاز دولي رائع.

وفي الفيزيك لفئة 179 سنتمتراً، فاز العماني طارق موسى بالذهبية، وتبعه المصري أحمد عبد الرازق، والأردني أحمد أبوالشايب.

وفي فئة أطول من 179 سنتمتراً للفيزيك، فاز الروسي نازم زايوف بالذهبية، وتبعه المصريان وائل مجدي وخالد مجدي.

وفي فئة كلاسيك فيزيك 171 سنتمتراً، فاز المقيم صدام حسين بالذهبية، وتبعه لاعبنا عبدالرحمن الخاطري، والسوري يزن زيدان.

وفي كلاسيك فيزيك 180 سنتمتراً، فاز المصري محمد عبدالله شحاته بالذهبية، وتبعه المقيم محمد أحمد رزق والروسي إيمار بوداغوف.

وفي كلاسيك فيزيك أطول من 180 سنتمتراً، فاز المقيم ماريان بابانسكي بالذهبية، وتبعه الفلسطيني أحمد عزام، والمقيم إيهاب توفيق.

وفي منافسات بناء الأجسام، فاز المقيم إبراهيم محمد بذهبية وزن أكثر من 95 كجم، وتبعه السوري إياد الزعيم، والروسي أرتيم غولوبيف.

وفي وزن 75 كجم، فاز المقيم صدام حسين بالذهبية، وتبعه المقيمان شاهدالله ودام فان ماج.