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الرياضة

راتكيف يرفض ضمان مستقبل تن هاج في مانشستر يونايتد

راتكيف يرفض ضمان مستقبل تن هاج في مانشستر يونايتد
4 أكتوبر 2024 21:13

لندن (أ ف ب)

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رفض الملياردير البريطاني جيم راتكيف، مالك مانشستر يونايتد، ضمان مستقبل الهولندي إريك تن هاج، مدرب الفريق في أولد ترافورد، مشيراً إلى أن النادي ليس «في المكان الذي من المفترض أن يكون فيه».
وبدا راتكليف متشائماً في حديثه لشبكة «بي بي سي» قبل مواجهة يونايتد لأستون فيلا الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولم يكن كلامه مشجعاً تجاه المدرب الذي يواجه خطر الإقالة.
قال «لا أريد الإجابة عن هذا السؤال، أنا أحب إريك، أعتقد أنه مدرب جيد جداً، ولكن في النهاية، القرار ليس بيدي».
ويحتل «الشياطين الحمر» المركز الثالث عشر بعد الفوز في مباراتين فقط من أول ست في الدوري.
سقط الفريق أمام توتنهام بثلاثية في نهاية الأسبوع الماضي، وأضاع تقدماً بهدفين على بورتو البرتغالي، وحصل على نقطة بعد تعادل متأخر 3-3 في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
وأشارت تقارير صحفية إلى أن راتكليف تحدث مع الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، بشأن وظيفة تدريب يونايتد خلال مراجعة الموسم الماضي، قبل أن يجدد الثقة بتن هاج ويمدد عقده لموسم إضافي بعد الفوز المفاجئ على مانشستر سيتي في الكأس.
وأكّد راتكليف في حديثه أن أي قرار بشأن مدرب أياكس السابق سيُتخذ بالتنسيق مع المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد دان أشوورث، والرئيس التنفيذي عمر برادة، قائلاً «فريق الإدارة الذي يدير مانشستر يونايتد هو الذي يجب أن يقرر كيف ندير الفريق بأفضل طريقة ممكنة من جوانب عديدة».
وتابع «لكن الفريق الذي يدير مانشستر يونايتد اجتمع فقط منذ يونيو أو يوليو، لم يكونوا موجودين في يناير أو فبراير أو مارس أو أبريل، وصل عمر ودان أشوورث في يوليو».
وأردف «لقد كانا هنا لأسابيع قليلة تقريباً، لم يكونا هنا لفترة طويلة، لذا يحتاجان إلى تقييم الوضع واتخاذ قرارات حكيمة»، مضيفاً «هدفنا واضح جداً، نريد إعادة مانشستر يونايتد إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، ومن الواضح أنه ليس هناك حتى الآن، هذا واضح جداً».

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