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الرياضة

إصابة موسيالا «تصفع» البايرن!

إصابة موسيالا «تصفع» البايرن!
4 أكتوبر 2024 21:23

 
برلين (أ ف ب)

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تبعد الإصابة صانع ألعاب منتخب ألمانيا لكرة القدم جمال موسيالا عن مباراتي منتخب بلاده الشهر الجاري، بسبب إصابة في وركه، بحسب ما أعلن فريقه بايرن ميونيخ الألماني الذي سيفتقده أيضاً في الدوري المحلي.
وكان موسيالا اختير ضمن تشكيلة المدرب يوليان ناجلسمان الأربعاء لخوض مبارتي ألمانيا ضد البوسنة والهرسك وهولندا في 11 و14 الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأمم الأوروبية.
وقال بايرن في حساباته على مواقع التواصل «بعد خضوعه لفحوص من قبل الجهاز الطبي، يغيب جمال موسيالا في الفترة الحالية بسبب مشكلة في وركه».
واستدعى ناجلمسان جيمي ليفيلينج لاعب شتوتجارت للحلول بدلاً من موسيالا.
وتشكل الإصابة أيضاً صفعة لبايرن ميونيخ الذي سيفتقد خدمات موسيالا في مباراة القمة ضمن الدوري ضد أينتراخت فرانكفورت الأحد، عندما يأمل في تعويض خسارته المفاجئة أمام أستون فيلا الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وهي الأولى له هذا الموسم في مختلف المسابقات.
ويقدم موسيالا (21 عاماً) بداية مميزة لهذا الموسم، إذ سجل 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات في مختلف المسابقات.

 

ألمانيا
بايرن ميونيخ
جمال موسيالا
جوليان ناجلسمان
دوري أمم أوروبا
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