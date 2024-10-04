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الرياضة

إيمري يدعم تن هاج في «حملة الضغوط»

إيمري يدعم تن هاج في «حملة الضغوط»
4 أكتوبر 2024 21:26

لندن (أ ف ب)

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دعم الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، نظيره الهولندي إريك تن هاج المدرب الحالي لمانشستر يونايتد، قبل مواجهة الفريقين في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
قال إيمري عن تن هاج الذي يواجه ضغوطات كبيرة منذ الموسم الماضي وتتزايد بسبب النتائج الأخيرة إلى حد إمكانية إقالته «أحترمه كثيراً، لقد خسرنا آخر أربع مباريات على أرضنا وخارجها أمامهم (يونايتد) وهم فريق بطل، لقد فازوا على مانشستر سيتي في الكأس».
وأضاف «النادي هو نادٍ يفوز بالألقاب عادة، لا يقدّمون نتائج جيدة في الدوري لكنني احتجت إلى التفكير بكيفية التحضير لهذه المباراة أكثر من مواجهة بايرن ميونيخ (الألماني)».
حقق أستون فيلا فوزاً لافتاً على بايرن بهدف، في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي أنقذ فيه المدافع البديل هاري ماجواير، يونايتد من خسارة أمام بورتو البرتغالي، وقاده إلى تعادل متأخر 3-3، بعدما كان متقدماً بهدفين في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».
ولن تكون المهمة سهلة أبداً على «الشياطين الحمر» في مواجهة فيلا الذي يحتل المركز الخامس متقدماً على منافسه بست نقاط، وهو الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات ضمن مختلف المسابقات.
على الرغم من ذلك، يرى إيمري أن يونايتد لا يزال يشكّل تهديدا لفريقه «مباراة الأحد ستكون ضخمة بالنسبة لنا بعد مواجهة بايرن ميونيخ لأننا نلعب أمام أفضل فريق في العالم».
وتابع «لا يلعب يونايتد في دوري أبطال أوروبا، بل في يوروبا ليج، لكن فريقهم يمتلك لاعبين ومدرب على مستوى عال».
وأشار الإسباني الذي قاد فيلا إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 41 عاماً إن فريقه «ليس مرشحاً ليكون من بين السبعة الأوائل في الدوري»، رداً على سؤال ما يمكن لفيلا تحقيقه هذا الموسم.
وأردف «نريد أن نكون منافسين، ونحن الآن في مرحلة جمع النقاط، سيتعين علينا أن نرى أين نحن في فبراير».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أستون فيلا
مانشستر يونايتد
أوناي إيمري
ايريك تن هاج
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