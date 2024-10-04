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الرياضة

دي بروين ولوكاكو خارج تشكيلة بلجيكا أمام إيطاليا وفرنسا

دي بروين ولوكاكو خارج تشكيلة بلجيكا أمام إيطاليا وفرنسا
4 أكتوبر 2024 21:36

بروكسل (أ ف ب)

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يخوض منتخب بلجيكا مواجهتين قويتين أمام إيطاليا في روما في العاشر من الجاري، وفرنسا في 14 منه في بروكسل ضمن دوري الأمم الأوروبية، من دون نجمَيه كيفن دي بروين المُصاب وروميلو لوكاكو للراحة، حسب ما أعلن مدرب «الشياطين الحمر» الإيطالي - الألماني دومينيكو تيديسكو.
وفي حين أثار دي بروين سابقاً جدلاً واسعاً حول إمكانية اعتزاله دولياً، ألا أن لاعب الوسط عاد وطمأن المدرب حول استمراره.
وأوضح تيديسكو «أجريت محادثة هاتفية طويلة مع كيفن، المصاب في الوقت الحالي، لقد كان متحمساً جداً لفكرة الاستمرار معنا حتى كأس العالم، لقد طلب منا ببساطة أن يبتعد خلال التجمعين المقبلين، كي يريح جسده».
أما في ما يخص لوكاكو، فكشف تيديسكو أنّ المهاجم أعرب عن حاجته للبقاء في نابولي خلال النافذة المقبلة للراحة.
ودخل إلى التشكيلة المستدعاة من تيديسكو أربعة لاعبين جدد هم مالك فوفانا (ليون الفرنسي)، سيريل نجونج (نابولي الإيطالي)، ماتي سميتس (جنك البلجيكي) والحارس مارتن فانديفورت (لايبزج الألماني).
في المقابل، تم استبعاد كل من توما مونييه، أرتور فيرميرين والحارس توماس كامينسكي خلافاً للتشكيلة السابقة في سبتمبر الماضي.
وكانت بلجيكا هزمت إسرائيل 3-1 ثمّ خسرت أمام فرنسا 0-2 في الجولتين الافتتاحيتين من دوري الأمم.

 

مانشستر سيتي
بلجيكا
نابولي
دي بروين
لوكاكو
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