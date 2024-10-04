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الرياضة

«الفيفا» يرحب بحكم «العدل الأوروبية»

«الفيفا» يرحب بحكم «العدل الأوروبية»
4 أكتوبر 2024 21:39

 
برلين (د ب أ)

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن حكم محكمة العدل الأوروبية يكرس قواعد انتقال اللاعبين من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن القرار لن يكون له تأثير كبير.
كانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت حكمها في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي الدولي لاسانا ديارا، والذي نص على أن بعض قواعد الانتقالات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعيق حرية انتقال اللاعبين والمنافسة بين الأندية، وتتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه مقتنع بأن شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات قد أعيد تأكيدها من خلال الحكم الذي صدر اليوم».
وأضاف في إشارة إلى قضية ديارا التي تنظرها محكمة بلجيكية «الحكم يثير التساؤل في فقرتين فقط من المادتين الواردتين في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تمت دعوة المحكمة الوطنية الآن للنظر فيها».
وأوضح (الفيفا) في ختام بيانه أنه سيقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل الإدلاء بمزيد من التعليقات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
محكمة العدل الأوروبية
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