الأهلي المصري يحقق في تصريحات القندوسي



القاهرة (د ب أ)

قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، إحالة تصريحات الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشؤون القانونية بالنادي، وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر مخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه.

وكان القندوسي قد ذكر في تصريحات تليفزيونية أن مواطنه زين الدين بلعيد كان على أعتاب الأهلي بنسبة تصل إلى 70%، لكنه تمسك بإتمام الصفقة من خلال وكيله الرسمي، بينما حاول من تحدث معه من جانب الأهلي، فرض وكيل بعينه.

وأضاف: «بلعيد رفض خيانة وكيل أعماله، لأنه يعمل معه منذ سنوات طويلة، ونحن كجزائريين نرفض أن يتم فرض أي أمور علينا، وبالتالي الصفقة لم تكتمل، لكن لا صحة لدوري في إفسادها، ولا دور لمدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش».

وأوضح أن الانتقال للأهلي «يمر بمرحلة من التعامل مع وكلاء عدة»، وهو ما حدث معه أثناء قدومه من وفاق سطيف الجزائري، لكنه لم يكن يرتبط وقتها بوكيل رسمي.

وتسببت تصريحات القندوسي، والذي لا يزال لاعباً بالأهلي، في حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء وعلى مستوى الجماهير.