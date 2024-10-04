السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأهلي المصري يحقق في تصريحات القندوسي

الأهلي المصري يحقق في تصريحات القندوسي
4 أكتوبر 2024 21:57

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
محمد بن زايد والسيسي: علاقاتنا عميقة.. ومسارات جديدة للتعاون

قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي المصري، إحالة تصريحات الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشؤون القانونية بالنادي، وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر مخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه.
وكان القندوسي قد ذكر في تصريحات تليفزيونية أن مواطنه زين الدين بلعيد كان على أعتاب الأهلي بنسبة تصل إلى 70%، لكنه تمسك بإتمام الصفقة من خلال وكيله الرسمي، بينما حاول من تحدث معه من جانب الأهلي، فرض وكيل بعينه.
وأضاف: «بلعيد رفض خيانة وكيل أعماله، لأنه يعمل معه منذ سنوات طويلة، ونحن كجزائريين نرفض أن يتم فرض أي أمور علينا، وبالتالي الصفقة لم تكتمل، لكن لا صحة لدوري في إفسادها، ولا دور لمدرب المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش».
وأوضح أن الانتقال للأهلي «يمر بمرحلة من التعامل مع وكلاء عدة»، وهو ما حدث معه أثناء قدومه من وفاق سطيف الجزائري، لكنه لم يكن يرتبط وقتها بوكيل رسمي.
وتسببت تصريحات القندوسي، والذي لا يزال لاعباً بالأهلي، في حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء وعلى مستوى الجماهير.

مصر
الأهلي المصري
الجزائر
سيراميكا كليوباترا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية و تطورات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ومستشار الأمن القومي الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
اليوم 17:42
الشرطة تتصدى للعصابات في هايتي
التعليم والمعرفة
مقتل العشرات خلال مجزرة ارتكبتها عصابة في هايتي
5 أكتوبر 2024
حديقة أم الإمارات تستضيف «سوق الحديقة 4» 18 أكتوبر
الترفيه
حديقة أم الإمارات تستضيف «سوق الحديقة 4» 18 أكتوبر
اليوم 23:29
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
الأخبار العالمية
مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وغزة
اليوم 23:15
14 مليون درهم من «الأوقاف» دعماًً لـ«صندوق الإمارات وطن الإنسانية»
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية" تشارك في منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة
اليوم 22:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©