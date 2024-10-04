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الرياضة

تقليص إيقاف بوجبا إلى 18 شهراً

تقليص إيقاف بوجبا إلى 18 شهراً
4 أكتوبر 2024 22:02

باريس (رويترز)


أعلنت محكمة التحكيم الرياضية تخفيف عقوبة لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا بسبب المنشطات من أربع سنوات إلى 18 شهراً.
وقال ماتيو ريب المدير العام للمحكمة، إن مدة «الإيقاف باتت الآن 18 شهراً بداية من 11 سبتمبر 2023».

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وكانت الهيئة الإيطالية الوطنية لمكافحة المنشطات قد أوقفت اللاعب الفرنسي الدولي مؤقتاً في سبتمبر 2023، بعد سقوطه في اختبار منشطات لمادة «دي. إتش. ئي. إيه»، المحظورة رياضياً.
ونفى بوجبا «31 عاماً»، الذي يمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2026، ارتكاب أي مخالفات، وقال في فبراير الماضي إنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وخضع بوجبا للاختبار بعد فوز يوفنتوس 3- صفر على أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 20 أغسطس 2023. 

فرنسا
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
بول بوجبا
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