نجوم سيلتكس وناجتس: أبوظبي.. تجربة فريدة وثقافة غنية

أبوظبي (الاتحاد)

تمنح مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2024، المقدمة من شركة القابضة ADQ، لاعبي بوسطن سيلتكس، ودنفر ناجتس، فرصة الاستمتاع بالتجارب الثقافية الفريدة التي تزخر بها أبوظبي، وتحدث اللاعبون خلال جلسات التدريب عن مساهمة أجواء وتجارب أبوظبي في استعداداتهم لدخول الموسم، والروابط الثقافية التي يبنونها، وحماسهم لخوض المباريات في الإمارات.

وأكد جالين براون، نجم بوسطن سيلتكس، أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، أن أبوظبي بمثابة وطنه الثاني، مشيراً إلى الوشائج القوية التي تجمعه بدولة الإمارات بعد قضائه شهرين فيها سابقاً، حيث قال: «سافرت إلى مناطق عديدة حول العالم، وأشعر بأن الإمارات من أقرب الأماكن إلى قلبي، فهي تمنحني الشعور بالأمان إلى جانب الأجواء اللطيفة والسمات الثقافية التي تتماشى مع قيمي الشخصية».

وأبدى براون حماسه للتحدي الذي تمثله المباريات، خاصة في مواجهة حامل اللقب، دنفر ناجتس، وقال: «مواجهة فريق متميز مثل دنفر ناجتس فرصة رائعة للاستعداد، ومن الرائع أن يقوم فريقان قويان بالمساهمة في نشر كرة السلة هنا في أبوظبي، هذه الوجهة الفريدة».

من جانبه، تحدث جيسون تيتوم عن دور المباريات في أبوظبي بتعزيز انسجام الفريق، وقال: «لم يكن لدينا سوى بضعة أيام من التدريب، لكن زيارة جامع الشيخ زايد الكبير وقضاء الوقت معاً منحانا فرصة للتواصل، ما يجعلها تجربة فريدة مقارنة بمعسكرات التدريب الاعتيادية، تسهم في الانسجام بيننا، وفي ضمان النجاح خلال الموسم».

ويرى نيكولا يوكيتش، لاعب دنفر ناجتس، صاحب لقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، أن التجربة في أبوظبي متميزة منذ لحظة وصوله، وقال: «حظينا باستقبال لافت، ما يعكس تميز أبوظبي كوجهة لاستضافة المباريات».

كما أشار إلى اهتمامه بالثقافة المحلية لدولة الإمارات وشغفه بالخيول، قائلاً: «أتطلع لمشاهدة الخيول الأصيلة الشهيرة هنا، والتي سمعت بأنها الأفضل في العالم، ربما لن أتمكن من ذلك هذه المرة، ولكن سأفعلها يوماً ما».

بدوره، أشار راسل ويستبروك، الحائز لقب أفضل لاعب في الموسم سابقاً، العضو الجديد بفريق دنفر ناجتس، إلى حماسه لاستكشاف أبوظبي، وقال: «أرغب في تجربة التسوق والتنزه في أنحاء أبوظبي، والتعرف عليها أكثر. وأعتقد أن القدوم إلى أبوظبي يتيح لي تعزيز علاقتي بزملائي في الفريق».

وفيما يستعد بوسطن سيلتكس دنفر ناجتس للمواجهة المرتقبة في أبوظبي، يحظى اللاعبون بفرصة التحضير لمباريات الموسم المقبل، إلى جانب تجربة ثقافية لا تضاهى في أبوظبي.