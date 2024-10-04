دوري أدنوك للمحترفين: 4 مباريات تفتح الحساب في «مفترق الطرق»!

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 4 مباريات، تشكل محطة «مفترق طرق» مهمة للفرق التي تخوضها، بحسابات ما بين السعي للتعويض، عقب التعثر في الجولة الأخيرة، أو البحث عن استمرارية النتائج الإيجابية.

ويستضيف دبا الحصن منافسه الجزيرة، على استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء يتطلع فيه «المضيف» لحصد أول نقاطه هذا الموسم، بعد الخسارة في مبارياته الأربع الماضية، فيما يأمل «فخر أبوظبي» في الاستمرارية، بعدما استعاد توازنه بالفوز على النصر في الجولة الماضية، والباحث عن الوصول إلى «النقطة التاسعة» قبل «التوقف الدولي».

وتعتبر المواجهة هي الأولى على الإطلاق بين دبا الحصن والجزيرة في دوري المحترفين، ويتسلح «فخر أبوظبي» بسجله الإيجابي، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 14 مباراة أمام الفرق الصاعدة من دوري الأولى.

ويلتقي النصر مع عجمان، على استاد آل مكتوم، في مباراة خاصة نوعاً ما على «الدكة»، مع وجود ألفريد شرودر الذي يواجه ضغوطاً، عقب الخسارة في آخر جولتين على التوالي، ليجد نفسه في موقف صعب، كما كان الحال عليه قبل عام من الآن داخل قلعة «العميد» مع جوران الذي يقود «البرتقالي» حالياً، إذ تولى شرودر مهمة قيادة الفريق خلفاً للصربي بعد ذلك، عقب رحيله عن العين.

ويسود نوع من التكافؤ النسبي، كلما التقى الفريقان على استاد آل مكتوم، وفي 12 مباراة سابقة، حقق النصر الفوز 4 مرات، مقابل 3 انتصارات لعجمان، و5 تعادلات.

ويتطلع الوصل إلى العودة إلى «درب الانتصارات» مجدداً عندما يستضيف خورفكان على استاد زعبيل، إذ تجرع «الإمبراطور» الخسارة الأولى هذا الموسم أمام العين في الجولة الماضية، فيما عاد «النسور» إلى دائرة النتائج السلبية، بعد الخسارة أمام كلباء في الجولة الماضية، لتكون النقاط مطلباً للفريقين في المواجهة.

واللافت أن الوصل لم يفشل أبداً في زيارة شباك خورفكان في جميع المباريات التي جمعت بينهما في «دوري المحترفين»، فيما سبق لـ «النسور» الفوز مرتين في 10 لقاءات سابقة، مقابل 6 انتصارات للوصل وتعادلين.

ويسعى كلباء لمواصلة التقدم على الترتيب، عندما يلتقي البطائح على استاد كلباء، بعدما انتزع «النمور» الفوز في الجولة الماضية، ليصل إلى «النقطة الرابعة»، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، واللافت هو الأداء المقنع في المواجهة الأخيرة أمام خورفكان.

من جانبه، تجرع «الراقي» الخسارة أمام الشارقة في المباراة الماضية، إلا أنه قدم أوراقاً تؤكد قدرته على حصد النتائج الإيجابية هذا الموسم، كما أنه يتسلح بالسجل الإيجابي أمام كلباء تحديداً، حيث لم يعرف الخسارة أمامه في أربع لقاءات في دوري المحترفين، وتفوق عليه مرتين مقابل تعادلين.