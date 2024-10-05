«الثانية 26» تمنح نابولي «الأسرع الثالث»!

نابولي (أ ف ب)



ابتعد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه كومو 3-1، في افتتاح المرحلة السابعة.

سجّل الأسكتلندي سكوت مكتوميناي (1)، البلجيكي روميلو لوكاكو (53 من ركلة جزاء)، والبديل البرازيلي دافيد نيريس (86) لنابولي، والبرازيلي الآخر جابريال ستريفيتزا (43) لكومو.

قال لوكاكو بعد الفوز لشبكة سكاي «نحن نقترب من الهدف، يستغرق الأمر بعض الوقت لأنني وصلت متأخراً، كل الفضل يعود إلى زملائي في الفريق والجهاز الفني والجماهير الذين بفضلهم نحن نؤدي بشكل جيد للغاية».

ورفع نابولي رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس الثاني الذي يلعب مع كالياري «الأحد»، وخمس عن ميلان وإنتر وتورينو.

وهذا الفوز السادس في آخر سبع مباريات للفريق الجنوبي الذي تعادل في واحدة، بعد انطلاقة سيئة بداية الموسم بخسارته أمام فيرونا بثلاثية.

في المقابل، تكبّد كومو خسارته الأولى بعد ثلاث مباريات، والثالثة في الدوري، ليبقى في المركز العاشر بثماني نقاط.

وصدم مكتوميناي الضيوف بهدف السبق بعد 26 ثانية فقط، حين استلم كرة من لوكاكو بين مدافعين تخطاهما، مسدداً إلى يمين المرمى.

وهذا ثالث أسرع هدف لنابولي في تاريخ الدوري منذ بدء اعتماد حصول الفائز على ثلاث نقاط، بعد هدفي المكسيكي هيرفينج لوزانو أمام فيرونا في 2021 (الثانية 9) والأرجنتيني إيزيكيل لافيتسي أمام جنوى في 2008 (الثانية 25).

وأدرك ستريفيتزا التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلى يمين المرمى (43).

وأعطى لوكاكو فريقه التقدّم مجدداً مسجلاً من ركلة جزاء (53)، وهو الهدف الثالث له مع الفريق في الدوري.

وأمّن البديل نيريس الفوز بعد سبع دقائق على دخوله، حين انسلّ من بين المدافعين واستثمر تمريرة جميلة من لوكاكو لينفرد ويسجل (86).

وتغلب فيرونا على ضيفه فينيتسيا 2-1 محققاً فوزه الأول، بعد ثلاث خسارات.

سجل له الدنماركي كاسبر تينغستد (9) والفنلندي يسي يورونن (81 بالخطأ في مرماه) وجايتانو أوريستانيو (3) لفينيتسيا.