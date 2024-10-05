السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مرسيليا يرفض «الصدارة المشتركة»

مرسيليا يرفض «الصدارة المشتركة»
5 أكتوبر 2024 08:25

مرسيليا (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ديمبلي يعود من «التهاب اللوزتين»
إيقاف بنعطية 3 مباريات بتهمة «الانتقاد»!


فرّط مرسيليا بمشاركة باريس سان جيرمان وموناكو صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم ولو مؤقتاً، بتعادله مع ضيفه أنجيه 1-1 في افتتاح المرحلة السابعة.
سجّل البديل الإنجليزي جوناثان رو (51) لمرسيليا، وعادل الجزائري فريد الملالي (54)، فيما طُرد زميله ليليان راو-ليزوا (26)، قبل أن يُطرد نيل موباي مهاجم النادي الجنوبي.
وكان يُمكن لمرسيليا أن يرفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، لكنه فشل في حصد الفوز الخامس في الدوري، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.
وكان مرسيليا قد مُنيَ بخسارته الأولى هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي تسيربي، عندما سقط أمام مضيفه ستراسبورج 0-1 الأحد الماضي في ختام المرحلة السادسة.
في المقابل، بقيَ أنجيه في ذيل الترتيب بثلاث نقاط فقط، بعد تعادل ثالث في آخر أربع مباريات.
وبدا أن مرسيليا يتجه إلى فوز سهل أمام متذيّل الترتيب، حين طُرد راو-ليزوا بعد 26 دقيقة، لكنه موباي تلقى بطاقتين صفراوين خلال ثلاث دقائق، وترك فريقه بعشرة لاعبين أيضاً (30).
وانتظر الفريق الجنوبي حتى الدقيقة 50 لافتتاح النتيجة عبر البديل رو الذي دخل مطلع الشوط الثاني، لكنه تلقى هدف التعادل سريعاً بعد ثلاث دقائق عبر الملالي الذي سجّل أول أهدافه في البطولة هذا الموسم.
واعتقد مرسيليا أنه أضاف هدفاً ثانياً عبر مايكل موريّو، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغاه بسبب لمسة يد (68).

 

الدوري الفرنسي
مارسيليا
باريس سان جيرمان
موناكو
آخر الأخبار
مالديني يعود إلى منتخب إيطاليا بعد 22 عاماً!
الرياضة
مالديني يعود إلى منتخب إيطاليا بعد 22 عاماً!
اليوم 09:48
تحذيرات من تعرض فلوريدا الأميركية لإعصار جديد
الأخبار العالمية
تحذيرات من تعرض فلوريدا الأميركية لإعصار جديد
اليوم 09:41
«التحكيم الرياضي» تسجل استئناف «وادا» ضد سينر
الرياضة
«التحكيم الرياضي» تسجل استئناف «وادا» ضد سينر
اليوم 09:24
رئيس الدولة يهنئ في اليوم العالمي للمعلمين
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ في اليوم العالمي للمعلمين
اليوم 09:19
أميركيا: العاصفة ليزلي تتحول إلى إعصار
الأخبار العالمية
أميركيا: العاصفة ليزلي تتحول إلى إعصار
اليوم 08:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©