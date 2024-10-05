مرسيليا يرفض «الصدارة المشتركة»

مرسيليا (أ ف ب)



فرّط مرسيليا بمشاركة باريس سان جيرمان وموناكو صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم ولو مؤقتاً، بتعادله مع ضيفه أنجيه 1-1 في افتتاح المرحلة السابعة.

سجّل البديل الإنجليزي جوناثان رو (51) لمرسيليا، وعادل الجزائري فريد الملالي (54)، فيما طُرد زميله ليليان راو-ليزوا (26)، قبل أن يُطرد نيل موباي مهاجم النادي الجنوبي.

وكان يُمكن لمرسيليا أن يرفع رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، لكنه فشل في حصد الفوز الخامس في الدوري، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وكان مرسيليا قد مُنيَ بخسارته الأولى هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي تسيربي، عندما سقط أمام مضيفه ستراسبورج 0-1 الأحد الماضي في ختام المرحلة السادسة.

في المقابل، بقيَ أنجيه في ذيل الترتيب بثلاث نقاط فقط، بعد تعادل ثالث في آخر أربع مباريات.

وبدا أن مرسيليا يتجه إلى فوز سهل أمام متذيّل الترتيب، حين طُرد راو-ليزوا بعد 26 دقيقة، لكنه موباي تلقى بطاقتين صفراوين خلال ثلاث دقائق، وترك فريقه بعشرة لاعبين أيضاً (30).

وانتظر الفريق الجنوبي حتى الدقيقة 50 لافتتاح النتيجة عبر البديل رو الذي دخل مطلع الشوط الثاني، لكنه تلقى هدف التعادل سريعاً بعد ثلاث دقائق عبر الملالي الذي سجّل أول أهدافه في البطولة هذا الموسم.

واعتقد مرسيليا أنه أضاف هدفاً ثانياً عبر مايكل موريّو، لكن حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغاه بسبب لمسة يد (68).