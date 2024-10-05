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الرياضة

ريال مدريد.. «الألم الأخير» في «البرنابيو»!

ريال مدريد.. «الألم الأخير» في «البرنابيو»!
5 أكتوبر 2024 08:31

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي ريال مدريد مع ضيفه فياريال، الأحد، في الجولة التاسعة، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء يحمل بعض المخاطر لـ «الملكي» أمام «الغواصة الصفراء» الذي حقق انطلاقة قوية هذا الموسم، وكان آخر فريق تفوق على ريال مدريد في ملعب «سانتياجو برنابيو».
أقيمت مواجهة عالقة بالذاكرة بين الفريقين 8 أبريل 2023، عندما سجل صامويل تشوكويزى هدفين، ليقود فياريال إلى الفوز 3-2، وهي المرة الأخيرة التي عانى فيها ريال مدريد من الهزيمة على أرضه، حيث خاض «البلانكوس» منذ ذلك الحين 28 مباراة في الدوري، و38 مباراة في جميع المسابقات، من دون خسارة في «البرنابيو».
ويتوقع أن تكون المواجهة ممتعة للجماهير، إذ شهدت تسجيل 26 هدفاً في آخر 5 لقاءات بينهما في مختلف البطولات بمعدل 5.2 هدف للمباراة الواحدة، بما في ذلك التعادل 4-4 في آخر لقاء بينهما الموسم الماضي على ملعب «لا سيراميكا».
بدأ ريال مدريد الموسم من دون أن يخسر أي نقطة على أرضه، وحقق الفوز في المباريات الأربع، إلا أن فياريال كان مثيراً للإعجاب بنفس القدر خارج الديار، بعدما انتزع ثلاثة انتصارات، وتعادل مرة واحدة.
لم يخسر «البلانكوس» أي مباراة في «الليجا» منذ أكثر من عام، حيث تعود آخر هزيمة له إلى 24 سبتمبر 2023، في ملعب «سيفيتاس ميتروبوليتانو» ضد أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3-1، ومنذ ذلك الحين، لم يخسر ريال مدريد في 40 مباراة، حيث حقق 29 انتصاراً و11 تعادلاً في الدوري.
يذكر أن ريال مدريد يسعى لمصالحة جماهيره، بعد السقوط المفاجئ أمام ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، ويسعى لتجنب التعثر للمباراة الثانية على التوالي.

 

 

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