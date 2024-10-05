مالديني يعود إلى منتخب إيطاليا بعد 22 عاماً!



روما (د ب أ)



يعود اسم مالديني للظهور مرة أخرى في قائمة المنتخب الإيطالي لكرة القدم، بعد غياب لمدة 22 عاماً.

وبعد مرور أكثر من 22 عاماً على ظهور والده، باولو مالديني، في مباراته الأخيرة مع المنتخب الإيطالي «18 يونيو 2002»، وأكثر من 61 عاماً على ظهور جده، سيزار مالديني، يعود اسم مالديني ليزين قائمة المنتخب الإيطالي، بعد استدعاء دانييل مالديني، مهاجم مونزا، للمرة الأولى.

وسيكون مالديني من بين أربعة لاعبين وقع عليهم اختيار لوتيشانو سباليتي المدير الفني للمنتخب، للظهور مع المنتخب الإيطالي للمرة الأولى، وهم ميكيلي دي جريجوريو، حارس مرمى يوفنتوس، وماتيو جابيا مدافع ميلان، ونيكولو بيسيلي لاعب وسط روما، بالإضافة لمالديني.

وبعد الفوز خارج الديار على المنتخب الفرنسي، وصيف بطولة كأس العالم الأخيرة، وإسرائيل، يستأنف المنتخب الإيطالي رحلته في بطولة دوري أمم أوروبا بخوض مباراتين على أرضه.

ويلتقي المنتخب الإيطالي مع بلجيكا في روما يوم 10 أكتوبر الجاري، كما يلتقي مع منتخب إسرائيل يوم 14 من الشهر الجاري.

ويهدف المنتخب الإيطالي للاستمرار في صدارة مجموعته وتحقيق الفوز في المباراتين، من أجل حجز مقعده في دور الثمانية.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب الإيطالي يوم الأحد في «كوفرتشيانو» (مقر التدريب الرئيسي للمنتخبات الإيطالي ) على أن يسافر إلى روما يوم الأربعاء المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، جوجليلمو فيكاريو (توتنهام)، ميكيلي دي جريجوريو (يوفنتوس)، وأليساندرو باستوني (إنتر)، وأليساندرو بونجورنو (نابولي)، وريكاردو كالافيوري (أرسنال)، وماتيو جابيا (ميلان)، وكاليب أوكولي (ليستر سيتي)، وأندريا كامبياسو (يوفنتوس)، وراؤول بيلانوفا (أتالانتا)، وفيديريكو ديماركو (إنتر)، وجيوفاني دي لورينزو (نابولي)، وديستني أودوجي (توتنهام)، وساندرو تونالي (نيوكاسل)، وسامويل ريتشي ( تورينو )، ونيكولو فاجيولي (يوفنتوس)، ديفيد فراتيسي (إنتر)، ولورينزو بيليرجيني (روما)، ونيكولو بيسيلي (روما)، وماتيو ريتيجي (أتالانتا)، وجياكومو راسبادوري (نابولي)، ومويس كين (فيورنتينا)، ودانييل مالديني (مونزا).