السبت 5 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زوارق الإمارات» تتألق في «مونديال الفورمولا-1»

«زوارق الإمارات» تتألق في «مونديال الفورمولا-1»
5 أكتوبر 2024 10:36

 
شنغهاي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية
بالعربي والحوسني وكوزمين «الأفضل في سبتمبر»


انتزع المتسابق روستي ويت، قائد زورق الشارقة رقم 17، المركز الأول في سباق أفضل زمن، ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» في شنغهاي بالصين، وحقق ويت زمناً 43:484 ثانية، ليضمن انطلاقه من المركز الأول، وجاء السويدي جوناس «حامل اللقب» وصيفاً، وزورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك ثالثاً.
وتقلصت تصفيات الزمن إلى تصفية واحدة، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، ما تسبب في إلغاء التصفيتين الثانية والثالثة، واكتفاء اللجنة بنتائج «أول تصفية».
وحققت «زوارق أبوظبي» نتائج غير مرضية للفريق، بعد أن حل «أبوظبي 5»، بقيادة ثاني القمزي في المركز الثامن، في حين حل «أبوظبي 6» في المركز التاسع، وتعرض القمزي لعطل خفيف تسبب في تأخر عودته إلى سباق أفضل زمن.
وينطلق السباق الرئيسي والختامي للجولة يوم الأحد، والذي يحدد بشكل أكبر عبر رابع جولات البطولة هوية المنافسين على اللقب العام للموسم.
الجدير بالذكر أن روستي ويت يتصدر الترتيب العام برصيد 77 نقطة، ويليه زورق السويدي جوناس «63 نقطة»، و«الفيكتوري» بقيادة ستارك «62 نقطة».
من ناحية أخرى، عبر ثاني القمزي عن تفاؤله بحصد نتائج أفضل في السباق الرئيسي، رغم التحديات التي واجهته، وقال: السباق كان صعباً بعض الشيء بسبب المسار الفني والتقني، بالإضافة إلى بعض الأعطال التي واجهتها، ومع ذلك مستعد جيداً لسباق الأحد، وأشعر بالتفاؤل بأنني سأتمكن من انتزاع نتيجة أفضل، لدينا فريق قوي وخبرة طويلة في هذه السباقات، ونعمل على تحسين الأداء.
وأضاف: أهمية السباق الرئيس تكمن في أنني أسعى دائماً لتمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة، ومتحمس لتقديم تجربة قوية للجماهير في شنغهاي.

الإمارات
زوارق الإمارات
الزوارق السريعة
شنغهاي
الصين
آخر الأخبار
ميدفيديف وروبليف وسابالينكا في الدوري العالمي للتنس بأبوظبي
الرياضة
ميدفيديف وروبليف وسابالينكا في الدوري العالمي للتنس بأبوظبي
اليوم 12:56
قبل «الكلاسيكو».. كريسبو ينفي ​و​جود خلافات مع لابا
قبل «الكلاسيكو».. كريسبو ينفي ​و​جود خلافات مع لابا
اليوم 12:52
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة اللبنانية
اليوم 12:48
بالعربي والحوسني وكوزمين «الأفضل في سبتمبر»
الرياضة
بالعربي والحوسني وكوزمين «الأفضل في سبتمبر»
اليوم 12:47
«أبوظبي جراند سلام للجودو» تنطلق 11 أكتوبر
الرياضة
«أبوظبي جراند سلام للجودو» تنطلق 11 أكتوبر
اليوم 12:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©