«زوارق الإمارات» تتألق في «مونديال الفورمولا-1»



شنغهاي (الاتحاد)



انتزع المتسابق روستي ويت، قائد زورق الشارقة رقم 17، المركز الأول في سباق أفضل زمن، ضمن الجولة الرابعة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» في شنغهاي بالصين، وحقق ويت زمناً 43:484 ثانية، ليضمن انطلاقه من المركز الأول، وجاء السويدي جوناس «حامل اللقب» وصيفاً، وزورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك ثالثاً.

وتقلصت تصفيات الزمن إلى تصفية واحدة، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، ما تسبب في إلغاء التصفيتين الثانية والثالثة، واكتفاء اللجنة بنتائج «أول تصفية».

وحققت «زوارق أبوظبي» نتائج غير مرضية للفريق، بعد أن حل «أبوظبي 5»، بقيادة ثاني القمزي في المركز الثامن، في حين حل «أبوظبي 6» في المركز التاسع، وتعرض القمزي لعطل خفيف تسبب في تأخر عودته إلى سباق أفضل زمن.

وينطلق السباق الرئيسي والختامي للجولة يوم الأحد، والذي يحدد بشكل أكبر عبر رابع جولات البطولة هوية المنافسين على اللقب العام للموسم.

الجدير بالذكر أن روستي ويت يتصدر الترتيب العام برصيد 77 نقطة، ويليه زورق السويدي جوناس «63 نقطة»، و«الفيكتوري» بقيادة ستارك «62 نقطة».

من ناحية أخرى، عبر ثاني القمزي عن تفاؤله بحصد نتائج أفضل في السباق الرئيسي، رغم التحديات التي واجهته، وقال: السباق كان صعباً بعض الشيء بسبب المسار الفني والتقني، بالإضافة إلى بعض الأعطال التي واجهتها، ومع ذلك مستعد جيداً لسباق الأحد، وأشعر بالتفاؤل بأنني سأتمكن من انتزاع نتيجة أفضل، لدينا فريق قوي وخبرة طويلة في هذه السباقات، ونعمل على تحسين الأداء.

وأضاف: أهمية السباق الرئيس تكمن في أنني أسعى دائماً لتمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة، ومتحمس لتقديم تجربة قوية للجماهير في شنغهاي.