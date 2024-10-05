جوارديولا يُمهد لـ«صدام جديد» بين السيتي ورابطة «البريميرليج»!

لندن (د ب أ)

ربما يصطدم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم برابطة الدوري الممتاز مرة أخرى، هذه المرة بشأن موعد بدء الموسم الجديد.

وقال جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، إن الرابطة لن توافق على طلب النادي بتأجيل المباريات الأولى للفريق في موسم 2025-2026 بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام الصيف المقبل.

ويخشى بطل الدوري الإنجليزي من تعرض لاعبيه لضغوط شديدة بسبب جدول الفريق المزدحم هذا الموسم، والذي قد يستمر حتى 13 يوليو إذا تأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية التي قام الاتحاد الدولي «فيفا» بزيادة عدد الفرق المشاركة بها إلى 32 فريقاً، والتي ستقام في الولايات المتحدة.

هذا قد يبقي للفريق أربعة أسابيع فقط لحصول اللاعبين على راحة وبدء الاستعداد للموسم الجديد من الدوري، ومن الممكن أن تقل الفترة إذا شاركوا في بطولة الدرع الخيرية.

وقال جوارديولا إن الاستفسارات بشأن احتمالية تأجيل مباريات مانشستر سيتي حتى الآن لم تلق أي تجاوب، كما أنه لا يتوقع أي تغيير في الأمور.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فولهام في وقت لاحق من اليوم السبت: «رابطة الدوري لم تسمح لنا بتأجيل أول مباراتين للحصول على المزيد من الوقت للتعافي. وتشيلسي، أعتقد كل الفرق التي ستشارك في كأس لعالم للأندية.. شكرا جزيلاً هم لا يؤجلون مثل هذه المباريات». وأضاف: «أعتقد أن النادي طلب من الرابطة تأجيل أول أو ثاني مباراة لمدة أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، لتقام في منتصف الأسبوع، لنحظى باسبوع إضافي أو أسبوعين إضافيين للراحة بعد كأس العالم».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك طلب تم التقدم به وتم رفضه، قال جوارديولا: «بالتأكيد لا. هل وافقت رابطة الدوري الممتاز لنا؟ لا.. بالتأكيد لا، لن يحدث هذا».