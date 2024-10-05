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الرياضة

ألكاراز يصطدم بـ «الصينيين» في شنغهاي

ألكاراز يصطدم بـ «الصينيين» في شنغهاي
5 أكتوبر 2024 11:24

 
شنغهاي (أ ف ب)

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عبر الإسباني كارلوس ألكاراز، حامل لقب أربع بطولات كبرى، بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في التنس، بعد فوزه على الصيني شانج جونتشينج بمجموعتين نظيفتين.
كسر إرسال خصمه منذ الشوط الأول، محكماً قبضته على المباراة التي حسمها 6-2، 6-2.
وكان المراهق جونتشينج أصبح أول لاعب صيني يحرز لقب إحدى دورات المحترفين، عندما توّج في تشنجدو على أرضه الشهر الماضي، لكنه عجز عن مقارعة المصنف الثاني عالمياً.
ورغم اندفاع شانج، إلا أن الجماهير المحلية عبرت عن إعجابها بأداء الإسباني المتميز، هتفت له بعد إحرازه نقطة صعبة إثر تبادل طويل للكرة.
قال ألكاراز بعد فوزه: «ألعب جيداً في الآونة الأخيرة، لذا أريد الاستمرار على هذا النسق».
أضاف، «خضت حصة تمرينية واحدة، ثم لعبت هذه المباراة، لذا أنا فخور لإظهار هذا المستوى من المباراة الأولى».
وفي دور الـ32، يواجه ألكاراز لاعباً صينياً ثانياً هو ييبينج وو (24 عاماً) الذي تراجع إلى المركز 560 عالمياً.
واستهل ألكاراز (21 عاماً) مشواره في هذه الدورة، بعد تسعة انتصارات متتالية، شهدت تتويجه بدورة بكين (500 نقطة)، حيث تغلب على المصنف الأول عالمياً وغريمه الحالي الإيطالي يانيك سينر.

التنس
شنغهاي
الصين
كارلوس ألكاراز
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