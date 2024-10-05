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الرياضة

النصر وبني ياس وحتا والوصل تُحلق إلى «نصف نهائي» الطائرة

النصر وبني ياس وحتا والوصل تُحلق إلى «نصف نهائي» الطائرة
5 أكتوبر 2024 12:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)


حجزت أندية النصر وبني ياس وحتا والوصل، مقاعدها في نصف نهائي كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات «فئة الرجال» لموسم 2024- 2025، في ختام الدور التمهيدي، والذي شهد فوز بني ياس على العين 3- 0، والنصر أمام شباب الأهلي 3-2، في «المجموعة الأولى»، فيما تغلب حتا على عجمان 3-1، والوصل على الجزيرة 3-1، في «المجموعة الثانية».
وعزز «العميد» صدارته لترتيب «المجموعة الأولى»، بالفوز الثالث على التوالي على حساب «الفرسان» حامل لقب الموسم الماضي، بفوز صعب 3-2، وجاءت نتائج الأشواط «25- 23,24- 26,20- 25,25- 14,17- 15»، فيما حجز «السماوي» مركز «الوصافة» في المجموعة ذاتها، بتفوقه على «الزعيم» 3- 0، بالأشواط «25- 15,25- 10,25- 15».

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وفي المجموعة الثانية، تصدر حتا الترتيب العام بفوزه على عجمان 3-1، بالأشواط «23- 25,25- 22,26- 24,25- 17»، فيما صعد «الإمبراطور» باحتلاله المركز الثاني في المجموعة، بعد تفوقه على «فخر أبوظبي» 3-1، بالأشواط «25- 23,25- 19,25- 27,25- 19».
وأُقيمت منافسات الدور التمهيدي لكأس الاتحاد بنظام الدوري من دور واحد، لترتيب الفرق تنازلياً من المركز الأول إلى المركز الرابع، وتأهل «الرباعي» النصر وبني ياس وحتا والوصل إلى نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان من نصف النهائي إلى «الدور النهائي» الذي يتضمن إقامة 3 مباريات بينهما يحرز اللقب من يفوز بمباراتين فيها.

ترتيب الأندية 
المجموعة الأولى: النصر، بني ياس، شباب الأهلي، العين
المجموعة الثانية: حتا، الوصل، الجزيرة، عجمان

الإمارات
الكرة الطائرة
النصر
بني ياس
حتا
الوصل
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