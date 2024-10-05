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الرياضة

«أبوظبي جراند سلام للجودو» تنطلق 11 أكتوبر

«أبوظبي جراند سلام للجودو» تنطلق 11 أكتوبر
5 أكتوبر 2024 12:17

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجودو، انطلاق بطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو»، يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وأكد الاتحاد أن البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها النقدية 154 ألف دولار، سوف تستمر 3 أيام، في صالة «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وبمشاركة نوعية مميزة من أبطال الجودو المصنفين عالمياً.
وتجري قرعة المنافسات الخميس المقبل بفندق «جراند ميلينيوم» في أبوظبي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور وفد من الاتحاد الدولي واتحاد الجودو.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن النزالات ستقام في 7 أوزان مختلفة للرجال ومثلها للسيدات، وستشهد توزيع 56 ميدالية ملونة، منها 14 ذهبية، و14 فضية، و28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع في كل وزن.
وأضاف أن باب الاشتراك في البطولة سيظل مفتوحاً من خلال موقع الاتحاد الدولي حتى موعد إجراء القرعة.

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