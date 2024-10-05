بالعربي والحوسني وكوزمين «الأفضل في سبتمبر»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر سبتمبر بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس ومدرب.

فاز بجائزة أفضل لاعب، محمد فراس بالعربي لاعب الشارقة، متفوقاً على الرباعي عمر خربين «الوحدة»، وليد أزارو «عجمان»، يوري سيزار «شباب الأهلي»، كايو كانيدو «الوصل».

فيما حصل على جائزة أفضل حارس، عادل الحوسني حارس الشارقة، وتفوق على الثنائي أحمد الحوسني «خورفكان»، فهد الظحناني «بني ياس».

وتوج بجائزة أفضل مدرب في سبتمبر، أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، متفوقاً على باولو سوزا «شباب الأهلي»، جواو بيدور سوزا «بني ياس».